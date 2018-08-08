وزير الدفاع والإنتاج الحربى يلتقى مقاتلى الجيش الثانى الميدانى

التقى الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى عددا من الضباط والصف والصناع العسكريين والجنود من مقاتلى الجيش الثانى الميدانى، بدأ اللقاء بالوقوف دقيقة حداد على أرواح شهداء الوطن الأبرار الذين ضحوا بأرواحهم دفاعاً عن أمن مصر وشعبها العظيم.

ونقل القائد العام لرجال القوات المسلحة تحيات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وتقديره لتضحياتهم ودورهم البطولى فى تطهير شمال سيناء من براثن الإرهاب الأسود خلال مراحل العملية الشاملة "سيناء 2018 "، مؤكداً أن القوات المسلحة كانت وستظل الدرع الواقى للأمن والاستقرار فى مصر والمنطقة.

وأكد القائد العام أن استراتيجية القوات المسلحة ترتكز على حماية الأمن القومى المصرى وتأمين حدود الدولة علي كافة الاتجاهات الاستراتيجية، والتعاون مع وزارة الداخلية لتأمين الجبهة الداخلية، وتوفير المناخ الأمن لمخططات التنمية الشاملة بكافة ربوع مصر، مشيداً بدور أبناء سيناء الشرفاء فى المشاركة مع القوات المسلحة والشرطة فى استعادة الأمن والاستقرار والتنمية إلى شبة جزيرة سيناء.

وشدد القائد العام على ضرورة الانتباه إلى حروب المعلومات والشائعات التى تتعرض لها الدولة المصرية للتشكيك فى الإنجازات التى تحققت على أرض الواقع، مشيداً بالروح القتالية لأبطال القوات المسلحة وتضحياتهم المستمرة للدفاع عن أمن مصر وسلامتها.

وأدار القائد العام حواراً مع القادة والضباط وضباط الصف والجنود استمع فيه لآرائهم واستفساراتهم وناقشهم فى كل ما يدور بأذهانهم فى مختلف المجالات، مؤكدا على ضرورة الحفاظ على مستوى الاستعداد القتالى لوحداتهم ليكونوا قادرين على تنفيذ المهام الموكلة إليهم بكفاءة تامة، والعمل على توفير كافة الامكانيات للارتقاء بالفرد المقاتل معيشياً وإدارياً واجتماعياً. وحضر اللقاء عدداً من قادة القوات المسلحة.