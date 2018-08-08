video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأربعاء، 08 أغسطس 2018 03:58 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

وزير الدفاع والإنتاج الحربى يلتقى مقاتلى الجيش الثانى الميدانى

الأربعاء، 08 أغسطس 2018 02:49 م
وزير الدفاع والإنتاج الحربى يلتقى مقاتلى الجيش الثانى الميدانى الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع
كتب زكي القاضي
إضافة تعليق

التقى الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى عددا من الضباط والصف والصناع العسكريين والجنود من مقاتلى الجيش الثانى الميدانى، بدأ اللقاء بالوقوف دقيقة حداد على أرواح شهداء الوطن الأبرار الذين ضحوا بأرواحهم دفاعاً عن أمن مصر وشعبها العظيم.

 

ونقل القائد العام لرجال القوات المسلحة تحيات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وتقديره لتضحياتهم ودورهم البطولى فى تطهير شمال سيناء من براثن الإرهاب الأسود خلال مراحل العملية الشاملة "سيناء 2018 "، مؤكداً أن القوات المسلحة كانت وستظل الدرع الواقى للأمن والاستقرار فى مصر والمنطقة.

 

وأكد القائد العام أن استراتيجية القوات المسلحة ترتكز على حماية الأمن القومى المصرى وتأمين حدود الدولة علي كافة الاتجاهات الاستراتيجية، والتعاون مع وزارة الداخلية لتأمين الجبهة الداخلية، وتوفير المناخ الأمن لمخططات التنمية الشاملة بكافة ربوع مصر، مشيداً بدور أبناء سيناء الشرفاء  فى المشاركة مع القوات المسلحة والشرطة فى استعادة الأمن والاستقرار والتنمية إلى شبة جزيرة سيناء.

 

وشدد القائد العام على ضرورة الانتباه إلى حروب المعلومات والشائعات التى تتعرض لها الدولة المصرية للتشكيك فى الإنجازات التى تحققت على أرض الواقع، مشيداً بالروح القتالية لأبطال القوات المسلحة وتضحياتهم المستمرة للدفاع عن أمن مصر وسلامتها.

 

وأدار القائد العام حواراً مع القادة والضباط وضباط الصف والجنود استمع فيه لآرائهم واستفساراتهم وناقشهم فى كل ما يدور بأذهانهم فى مختلف المجالات، مؤكدا على ضرورة الحفاظ على مستوى الاستعداد القتالى لوحداتهم ليكونوا قادرين على تنفيذ المهام الموكلة إليهم بكفاءة تامة، والعمل على توفير كافة الامكانيات للارتقاء بالفرد المقاتل معيشياً وإدارياً واجتماعياً. وحضر اللقاء عدداً من قادة القوات المسلحة.

 

 

 

 
 
 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

ندوة تثقيفية بالتعاون بين وزارتى الدفاع والتعليم العالى بإحدى الجامعات الخاصة

مستشفيات القوات المسلحة تستقبل الحالات الحرجة لقوائم الانتظار

الهيئة القومية للإنتاج الحربي تعلن عن بعض الوظائف بشركاتها

مقاتلي الجيش الثاني الميداني

وزير الدفاع

القوات المسلحة




لا تفوتك
تعرف على المواد القانونية لإحالة المتهمين بإلقاء جثث أطفال المريوطية للجنايات

تعرف على المواد القانونية لإحالة المتهمين بإلقاء جثث أطفال المريوطية للجنايات

تراجع أسعار الأراضى الزراعية بعد تطبيق قانون التعديات على الأراضى الجديد

تراجع أسعار الأراضى الزراعية بعد تطبيق قانون التعديات على الأراضى الجديد

نظام التعليم الجديد.. "بدء مرحلة القضاء على البطالة".. الوزارة تحدد 8 مواصفات للخريج الجديد أبرزها التعلم المثمر والتعايش المستمر.. وتؤكد: سيتنافس محليًا ودوليًا فى سوق العمل.. والوزير: الكتب داخل المطابع

نظام التعليم الجديد.. "بدء مرحلة القضاء على البطالة".. الوزارة تحدد 8 مواصفات للخريج الجديد أبرزها التعلم المثمر والتعايش المستمر.. وتؤكد: سيتنافس محليًا ودوليًا فى سوق العمل.. والوزير: الكتب داخل المطابع

صور.. "نورت يا قطن النيل".. بدء جنى بشائر "الذهب الأبيض".. طوارئ بـ"الزراعة" لتسويق 2.2 مليون قنطار قطن تجارى وإكثار.. و"المنتجين": 2700 جنيه سعر المحصول.. وعلاوة 100 جنيه لبذرة التقاوى

صور.. "نورت يا قطن النيل".. بدء جنى بشائر "الذهب الأبيض".. طوارئ بـ"الزراعة" لتسويق 2.2 مليون قنطار قطن تجارى وإكثار.. و"المنتجين": 2700 جنيه سعر المحصول.. وعلاوة 100 جنيه لبذرة التقاوى

رجيم من غير حرمان فى خطوات بسيطة أهمها العسل بدل السكر

رجيم من غير حرمان فى خطوات بسيطة أهمها العسل بدل السكر

تعرف على تعليق مدرب الداخلية عن الخسارة بسباعية أمام الزمالك

تعرف على تعليق مدرب الداخلية عن الخسارة بسباعية أمام الزمالك

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة