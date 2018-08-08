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مفوضية الإتحاد الأفريقى تتطلع لإنشاء بنك مركزى أفريقى وعملة مشتركة

الأربعاء، 08 أغسطس 2018 11:30 ص
مفوضية الإتحاد الأفريقى تتطلع لإنشاء بنك مركزى أفريقى وعملة مشتركة طارق عامر محافظ البنك المركزى
شرم الشيخ - أحمد يعقوب
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قال فيكتور هاريسون، ممثل مفوضية الاتحاد الأفريقى، اليوم الأربعاء، إن أفريقيا تحتاج إلى سوق مشتركة لدعم التبادل التجارى بين دول القارة، مؤكدا أن مفوضية الاتحاد الأفريقى وجمعية البنوك المركزية الإفريقية تعمل من خلال الاستراتيجية التى وضعت عام 2015 والتى تتطلع إلى إنشاء معهد مصرفى أفريقى وبنك مركزى أفريقى وعملة مشتركة.
 
وأضاف فيكتور هاريسون، ممثل مفوضية الإتحاد الأفريقى، خلال كلمته أمام الاجتماعات السنوية لمجلس محافظى جمعية البنوك المركزية الإفريقية، والتى تقام فى مدينة شرم الشيخ، إن المناقشات التى سوف تطرح خلال الاجتماعات السنوية لجمعية البنوك المركزية الإفريقية تشمل وضح حلول وإجراءات خاصة بمكافحة تدفق الأموال غير المشروعة وإنشاء مؤسسات مالية قوية ومواجهة التحديات التى تواجه اقتصاديات الدول الإفريقية.
 
ويستضيف البنك المركزى المصرى، اليوم الأربعاء، وللمرة الأولى فى مصر، الاجتماعات السنوية لمجلس محافظى جمعية البنوك المركزية الإفريقية فى دورة انعقادها الواحدة والأربعين والتى تعقد بمدينة شرم الشيخ تحت الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية.
 
 ويأتى عقد الاجتماعات فى مصر فى إطار الجهود المصرية لتعزيز العلاقات مع الدول الإفريقية، والتوسع فى مجالات التعاون المشترك، خاصة فى المجال الاقتصادى، بما يعود بالفائدة على الاقتصاد المصرى وجميع الدول الإفريقية، ويساعد على تحقيق آمال وتطلعات شعوبها بتحقيق المزيد من النمو والرخاء.
 
 
 

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