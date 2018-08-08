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الأربعاء، 08 أغسطس 2018 09:19 ص
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مصرع موظف وإصابة عامل فى تصادم دراجتين بخاريتين بالدقهلية

الأربعاء، 08 أغسطس 2018 08:01 ص
مصرع موظف وإصابة عامل فى تصادم دراجتين بخاريتين بالدقهلية حادث تصادم - أرشيفية
الدقهلية - محمد حيزة
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لقى موظف مصرعه، فيما أصيب عامل، فى حادث تصادم بين دراجتين بخاريتين بدكرنس، بمحافظة الدقهلية.
 
كان اللواء محمد حجى مدير أمن الدقهلية، قد تلقى إخطارا من اللواء محمد شرباش مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمركز شرطة دكرنس بحدوث حادث تصادم بين دراجتين ناريتين.
 
وانتقل رجال المباحث لمكان البلاغ، وتبين أن الأولى قيادة "السيد م م ع" 49 سنه موظف بالبريد، والثانية قيادة "كامل ع ر" 27 سنة عامل، ويقيمون ديمشلت بدكرنس، وبالفحص تبين أن السبب اصطدامهما بالمواجهة.
 
كما نتج عن الحادث، وفاة الأول، وإصابة الثانى بكسر بالذراع الأيمن، وتم نقل جثمان المتوفى للطوارئ، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وبالعرض على النيابة قررت التصريح بالدفن.
 

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