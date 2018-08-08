محافظ الإسكندرية ينفى استخراج آثار من ڤيلا بحى شرق

نفى الدكتور محمد سلطان محافظ الإسكندرية ما تم تداوله على صفحات التواصل الاجتماعى بشأن قيام أشخاص باستخراج آثار من فيلا شوكت على حسن الكائنة شارع سان جان- كفر عبده بنطاق حى شرق، موضحا أنه فور وصول بلاغ بذلك، كلف رئيس حى شرق والجهات المعنية فورا بالانتقال إلى موقع الفيلا والوقوف على مدى صحة ما تم تداوله.

وأوضح المحافظ أنه بعد فحص الفيلا من قبل الجهات المعنية تبين قيام مستأجرى الڤيلا بأعمال ترميمات وتجديدات بالڤيلا، وتم التأكد من عدم صحة وجود أثار بالفيلا أو أعمال تخريبية بها.

وأضاف المحافظ أنه تم إيقاف الأعمال بواسطة حى شرق وتحرير محضر مخالفة بقسم الرمل أول، وكذا التحفظ على كميات من الحدايد والسيراميك والأسمنت، وذلك لاستخدام الفيلا فى أعمال تجارية بالمخالفة للقانون.

هذا وتناشد محافظة الإسكندرية المواطنين بعدم الانصياع للشائعات المغرضة، وتنوه على الجميع أنها الجهة الوحيدة المسئولة عن نشر أية بيانات إعلامية رسمية من المسئولين وإبلاغ المواطنين وكافة وسائل الإعلام.