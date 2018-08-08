video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأربعاء، 08 أغسطس 2018 06:42 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

محافظ الإسكندرية ينفى استخراج آثار من ڤيلا بحى شرق

الأربعاء، 08 أغسطس 2018 06:11 م
محافظ الإسكندرية ينفى استخراج آثار من ڤيلا بحى شرق الفيلا أثناء الترميم
الإسكندرية جاكلين منير
إضافة تعليق

نفى الدكتور محمد سلطان محافظ الإسكندرية ما تم تداوله على صفحات التواصل الاجتماعى بشأن قيام أشخاص باستخراج آثار من فيلا شوكت على حسن الكائنة شارع سان جان- كفر عبده بنطاق حى شرق، موضحا أنه فور وصول بلاغ بذلك، كلف رئيس حى شرق والجهات المعنية فورا بالانتقال إلى موقع الفيلا والوقوف على مدى صحة ما تم تداوله.

 

وأوضح المحافظ أنه بعد فحص الفيلا من قبل الجهات المعنية تبين قيام مستأجرى الڤيلا بأعمال ترميمات وتجديدات بالڤيلا، وتم التأكد من عدم صحة وجود أثار بالفيلا أو أعمال تخريبية بها.

 

وأضاف المحافظ أنه تم إيقاف الأعمال بواسطة حى شرق وتحرير محضر مخالفة بقسم الرمل أول، وكذا التحفظ على كميات من الحدايد والسيراميك والأسمنت، وذلك لاستخدام الفيلا فى أعمال تجارية بالمخالفة للقانون.

 

هذا وتناشد محافظة الإسكندرية المواطنين بعدم الانصياع  للشائعات المغرضة، وتنوه على الجميع أنها الجهة الوحيدة المسئولة عن نشر أية بيانات إعلامية رسمية من المسئولين وإبلاغ المواطنين وكافة وسائل الإعلام.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

محافظ الإسكندرية: التعامل مع عدد 279 حالة بنسبة 25٪ من قوائم الانتظار

اخبار محافظات

اخبار مصر

الاسكندرية

وزاره الاثار

اخبار الاسكندريه




لا تفوتك
تعرف على المواد القانونية لإحالة المتهمين بإلقاء جثث أطفال المريوطية للجنايات

تعرف على المواد القانونية لإحالة المتهمين بإلقاء جثث أطفال المريوطية للجنايات

تراجع أسعار الأراضى الزراعية بعد تطبيق قانون التعديات على الأراضى الجديد

تراجع أسعار الأراضى الزراعية بعد تطبيق قانون التعديات على الأراضى الجديد

نظام التعليم الجديد.. "بدء مرحلة القضاء على البطالة".. الوزارة تحدد 8 مواصفات للخريج الجديد أبرزها التعلم المثمر والتعايش المستمر.. وتؤكد: سيتنافس محليًا ودوليًا فى سوق العمل.. والوزير: الكتب داخل المطابع

نظام التعليم الجديد.. "بدء مرحلة القضاء على البطالة".. الوزارة تحدد 8 مواصفات للخريج الجديد أبرزها التعلم المثمر والتعايش المستمر.. وتؤكد: سيتنافس محليًا ودوليًا فى سوق العمل.. والوزير: الكتب داخل المطابع

صور.. "نورت يا قطن النيل".. بدء جنى بشائر "الذهب الأبيض".. طوارئ بـ"الزراعة" لتسويق 2.2 مليون قنطار قطن تجارى وإكثار.. و"المنتجين": 2700 جنيه سعر المحصول.. وعلاوة 100 جنيه لبذرة التقاوى

صور.. "نورت يا قطن النيل".. بدء جنى بشائر "الذهب الأبيض".. طوارئ بـ"الزراعة" لتسويق 2.2 مليون قنطار قطن تجارى وإكثار.. و"المنتجين": 2700 جنيه سعر المحصول.. وعلاوة 100 جنيه لبذرة التقاوى

رجيم من غير حرمان فى خطوات بسيطة أهمها العسل بدل السكر

رجيم من غير حرمان فى خطوات بسيطة أهمها العسل بدل السكر

تعرف على تعليق مدرب الداخلية عن الخسارة بسباعية أمام الزمالك

تعرف على تعليق مدرب الداخلية عن الخسارة بسباعية أمام الزمالك

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة