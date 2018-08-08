لأول مرة.. مباحثات مصرية مع جنوب أفريقيا لفتح أسواقها أمام صادرات المانجو

كتب عز النوبى

قال الدكتور أحمد العطار، رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعى بوزارة الزراعة، إن وفد زراعى من دولة جنوب أفريقيا سيزور مصر نهاية الأسبوع الحالى، لعقد مباحثات مع الحجر الزراعى المصرى حول قواعد تصدير المانجو المصرية لفتح أسواقها للمحول بجنوب أفريقيا لأول مرة.

وأضاف رئيس الحجر الزراعى المصرى، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن الوفد يضم كوادر من إدارة الحجر الزراعى من دولة جنوب أفريقيا، متخصصين فى الصحة النباتية، وسيتم بحث وتحديد القواعد الخاصة بتصدير المانجو المصرية بين الجانبين سواء من خلال توافر معايير الصحة النباتية، كما يقوم الوفد الزراعى بجنوب أفريقيا بزيارة ميدانية لأهم مناطق زراعة المانجو.

يأتى ذلك بعد الانتهاء من إعداد الملف الفنى للمانجو وإرساله لجنوب إفريقيا كإجراء معمول به فى الحالات المشابهة ويتضمن الملف قائمة بالأصناف والمزايا غيرها من خصائص المحصول، حيث تعمل وزارة الزراعة ممثلة فى الإدارة المركزية للحجر الزراعى، على تطبق جميع الاشتراطات المعمول بها لتصدير جميع المنتجات الزراعية والتى تتوافق مع الاشتراطات الدولية.