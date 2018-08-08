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كريم تعليقاً على شكواها ضد أوبر: "قديمة".. ونؤمن بالمنافسة

الأربعاء، 08 أغسطس 2018 02:26 م
كريم تعليقاً على شكواها ضد أوبر: "قديمة".. ونؤمن بالمنافسة أوبر وكريم
كتبت هبة السيد
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أكدت شركه كريم، فى رد خاص لـ"اليوم السابع"، حول شكواه لجهاز حماية المنافسة ضد شركة أوبر بسبب ممارستها لإقصاء المنافسين، أن الشكوى قد تقدمت بها للجهاز منذ وقت طويل.
 
وأضافت: "نرحب بروح المنافسة ونؤمن بأن النجاح لا يأتى دونه، لذلك فإننا نسعى إلى التوسع إلى أسواق جديدة وتعزيز حضورنا فى الأسواق التى قمنا بتفعيل خدماتنا فيها من خلال تقديم خدمات جديدة ذات جودة عالمية من خلال منصة كريم".
 
وكان جهاز حماية المنافسة، قد أعلن عن دراسته شكوى قد تقدمت بها شركتا كريم Careem وأسطى ضد شركة أوبر  Uber بخصوص قيام الأخيرة بممارسات الهدف منها إقصاء المنافسين بالسوق، وسيتم الانتهاء من تلك الشكوى فى أقرب فرصة وإعلان نتائجها.
 

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كريم

اوبر

حماية المنافسة

Uber

Careem




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