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صور.. عقد الاجتماعات التحضيرية للجنة الرئاسية العليا بين مصر والسودان

الأربعاء، 08 أغسطس 2018 11:28 م
صور.. عقد الاجتماعات التحضيرية للجنة الرئاسية العليا بين مصر والسودان الاجتماعات التحضيرية للجنة الرئاسية العليا بين مصر والسودان
كتب أحمد جمعة
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عقدت وزارة الخارجية المصرية، فى القاهرة يومى الثلاثاء والأربعاء 7 و8 أغسطس الاجتماعات التحضيرية للجنة الرئاسية العليا المصرية السودانية، والتى شارك فيها كافة الوزارات والجهات المعنية بالعلاقات المصرية السودانية من الجانبين.

 وترأس الجانب المصرى السفير حسام عيسى مساعد وزير الخارجية ومدير إدارة السودان وجنوب السودان، ورأس الجانب السودانى السفير عبد الغنى النعيم وكيل وزارة الخارجية السودانية، وتم فى الاجتماع مناقشة كافة موضوعات التعاون بين الجانبين فى المجالات الدبلوماسية والقنصلية والأمنية والاقتصادية والتجارية والزراعية والاستثمارية والنقل البحرى والنهرى والتعدين والبترول والكهرباء والطاقة والخدمات والإعلام والتعليم والتعليم العالى وغيرها من المجالات التى تربط بين الدولتين الشقيقتين.

 كما تم التباحث فى ما يقرب من عشرين مشروع اتفاقية ومذكرة تفاهم مقترحة لدراستها من الجانبين استعداداً للتوقيع خلال اجتماعات اللجنة الرئاسية العليا المقرر عقدها فى الخرطوم فى أكتوبر المقبل، وسيعقب هذا الاجتماع اجتماع تحضيرى شامل أخر برئاسة وزيرى الخارجية يوم 29 أغسطس المقبل وفقاً لما اتفقت عليه قيادتا البلدين الشقيقين خلال الزيارة الأخيرة للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسى إلى الخرطوم فى يوليو الماضى.

 

 
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