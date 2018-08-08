رئيس منصة موسكو للمعارضة السورية: على الغرب الاعتراف بالخسارة

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اعتبر رئيس منصة موسكو للمعارضة السورية، قدرى جميل، أن الغرب أمام حلين فى سوريا، إما الاعتراف بالهزيمة أو المكابرة، التى ستكبدهم خسائر كبيرة جديدة.

وقال جميل،خلال مؤتمر صحفى عقده فى موسكو اليوم الأربعاء: " لدى الغرب حلان فى سوريا، إما الاعتراف بالأمر الواقع أو المكابرة أى عدم الاعتراف".

وأضاف :"أن الخيار الأول هو الاعتراف بالأمر الواقع، ونتيجته ستكون تقليل الخسائر التى يتكبدوها"، مشيرا إلى أن الخيار الثانى هو عدم الاعتراف بالأمر الواقع وتعظيم الخسائر السياسية والاقتصادية والعسكرية التى يتكبدها الغرب.

وأشار إلى أن الخيار الثانى يسبب قلقا وصراعا داخل الأوساط الحاكمة فى الغرب، والتى هى غير قادرة ذهنيا ونفسيا على التكيف مع الواقع الجديد.

وتابع:" إن السؤال حول صدق نوايا الأتراك يُطرح دائما، ولكن فى السياسة لا أحد يعمل بالنوايا .

وبشأن مناطق شمال شرق سوريا، قال:" أكدنا منذ سنوات أننا نتفهم مخاوف أنصار الإدارة الذاتية حينما يطرحون الفدرالية، لكننا لا نوافقهم لأن الفدرالية واسعة على سوريا ومضرة واقترحنا بديلا وهى إدارة لا مركزية واسعة لان التطور الموضوعى يتطلب ذلك وليست الأسباب السياسية".

واعتبر أن المركزية المفرطة فى سوريا هى احد أسباب الأزمة، لذلك هناك حاجة إلى توسيع الصلاحيات بين المركز والمناطق.