video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأربعاء، 08 أغسطس 2018 04:18 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

رئيس منصة موسكو للمعارضة السورية: على الغرب الاعتراف بالخسارة

الأربعاء، 08 أغسطس 2018 02:26 م
رئيس منصة موسكو للمعارضة السورية: على الغرب الاعتراف بالخسارة سوريا
أ ش أ
إضافة تعليق

 اعتبر رئيس منصة موسكو للمعارضة السورية، قدرى جميل، أن الغرب أمام حلين فى سوريا، إما الاعتراف بالهزيمة أو المكابرة، التى ستكبدهم خسائر كبيرة جديدة.

وقال جميل،خلال مؤتمر صحفى عقده فى موسكو اليوم الأربعاء: " لدى الغرب حلان فى سوريا، إما الاعتراف بالأمر الواقع أو المكابرة أى عدم الاعتراف". 
وأضاف :"أن الخيار الأول هو الاعتراف بالأمر الواقع، ونتيجته ستكون تقليل الخسائر التى يتكبدوها"، مشيرا إلى أن الخيار الثانى هو عدم الاعتراف بالأمر الواقع وتعظيم الخسائر السياسية والاقتصادية والعسكرية التى يتكبدها الغرب.

وأشار إلى أن الخيار الثانى يسبب قلقا وصراعا داخل الأوساط الحاكمة فى الغرب، والتى هى غير قادرة ذهنيا ونفسيا على التكيف مع الواقع الجديد.
وتابع:" إن السؤال حول صدق نوايا الأتراك يُطرح دائما، ولكن فى السياسة لا أحد يعمل بالنوايا .

وبشأن مناطق شمال شرق سوريا، قال:" أكدنا منذ سنوات أننا نتفهم مخاوف أنصار الإدارة الذاتية حينما يطرحون الفدرالية، لكننا لا نوافقهم لأن الفدرالية واسعة على سوريا ومضرة واقترحنا بديلا وهى إدارة لا مركزية واسعة لان التطور الموضوعى يتطلب ذلك وليست الأسباب السياسية".

واعتبر أن المركزية المفرطة فى سوريا هى احد أسباب الأزمة، لذلك هناك حاجة إلى توسيع الصلاحيات بين المركز والمناطق.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

هل تدخل بيونج يانج دائرة الصراع فى اليمن.. تقرير سرى للأمم المتحدة يكشف: كوريا الشمالية تحاول بيع الأسلحة إلى الميليشيات فى اليمن.. والتعاون العسكرى المحظور بينها وبين سوريا عرض مستمر.. والوسيط تاجر أسلحة سورى

مقتل 28 داعشيا فى قصف جوى للتحالف الدولى شرق سوريا

"الدفاع الروسية" ترصد 14 انتهاكا لوقف إطلاق النار فى سوريا خلال 24 ساعة

فرنسا تعتقل شخصا لنيته السفر إلى سوريا بواسطة مركب شراعى

مقتل 16 داعشيا تسللوا من سوريا إلى العراق

سوريا تفرض 25 جنيها على متر السيراميك المصدر من مصر

قوات سوريا الديمقراطية: المحادثات مع النظام لا تشمل الملف الأمنى

القبض على 7 أشخاص فى مقدونيا لمشاركتهم بالقتال فى سوريا والعراق

سوريا

موسكو

المعارضة السورية

أخبار عربية

أخبار العالم اليوم




لا تفوتك
تعرف على المواد القانونية لإحالة المتهمين بإلقاء جثث أطفال المريوطية للجنايات

تعرف على المواد القانونية لإحالة المتهمين بإلقاء جثث أطفال المريوطية للجنايات

تراجع أسعار الأراضى الزراعية بعد تطبيق قانون التعديات على الأراضى الجديد

تراجع أسعار الأراضى الزراعية بعد تطبيق قانون التعديات على الأراضى الجديد

نظام التعليم الجديد.. "بدء مرحلة القضاء على البطالة".. الوزارة تحدد 8 مواصفات للخريج الجديد أبرزها التعلم المثمر والتعايش المستمر.. وتؤكد: سيتنافس محليًا ودوليًا فى سوق العمل.. والوزير: الكتب داخل المطابع

نظام التعليم الجديد.. "بدء مرحلة القضاء على البطالة".. الوزارة تحدد 8 مواصفات للخريج الجديد أبرزها التعلم المثمر والتعايش المستمر.. وتؤكد: سيتنافس محليًا ودوليًا فى سوق العمل.. والوزير: الكتب داخل المطابع

صور.. "نورت يا قطن النيل".. بدء جنى بشائر "الذهب الأبيض".. طوارئ بـ"الزراعة" لتسويق 2.2 مليون قنطار قطن تجارى وإكثار.. و"المنتجين": 2700 جنيه سعر المحصول.. وعلاوة 100 جنيه لبذرة التقاوى

صور.. "نورت يا قطن النيل".. بدء جنى بشائر "الذهب الأبيض".. طوارئ بـ"الزراعة" لتسويق 2.2 مليون قنطار قطن تجارى وإكثار.. و"المنتجين": 2700 جنيه سعر المحصول.. وعلاوة 100 جنيه لبذرة التقاوى

رجيم من غير حرمان فى خطوات بسيطة أهمها العسل بدل السكر

رجيم من غير حرمان فى خطوات بسيطة أهمها العسل بدل السكر

تعرف على تعليق مدرب الداخلية عن الخسارة بسباعية أمام الزمالك

تعرف على تعليق مدرب الداخلية عن الخسارة بسباعية أمام الزمالك

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة