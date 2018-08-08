رئيس الوزراء العراقى: تحولنا من دولة مهدد وجودها الى دولة قوية منتصرة

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شدد رئيس الوزراء العراقى حيدر العبادي، اليوم الأربعاء، على ضرورة التعاون بين النقابات ومؤسسات المجتمع المدنى والدولة، مؤكدا أن العراق تحول من دولة مهدد وجودها إلى دولة قوية منتصرة.

وأضاف العبادي، فى بيان نقلته قناة ( السومرية نيوز) العراقية – انه التقى برؤساء النقابات والاتحادات، وأكد خلال اللقاء حرصه على الاستجابة لطلبات المواطنين وأننا من هذا المجتمع ونتفاعل مع هذه الطلبات.

وأوضح العبادى أن هناك من أراد الوقيعة بين المواطنين والقوات الأمنية ولكن الحقيقة أثبتت العكس، مشيرا إلى أن العراق اليوم قوى وينظر إليه العالم بإعجاب.

وأكد العبادى على أهمية التعاون بين النقابات ومؤسسات المجتمع المدنى والدولة، لافتا إلى أن يدنا بيد الجميع للعمل من أجل البلد وكل ما يعود بالخير على الشعب.