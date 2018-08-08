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رئيس الوزراء: الاحتياطى ارتفع إلى 44 مليار دولار ومعدل النمو سجل 5.2%

الأربعاء، 08 أغسطس 2018 10:57 ص
رئيس الوزراء: الاحتياطى ارتفع إلى 44 مليار دولار ومعدل النمو سجل 5.2% مصطفى مدبولى
شرم الشيخ - أحمد يعقوب
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قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، إن مصر تحرص على التعاون الكامل مع أفريقيا، وعملت على توقيع اتفاقيات منطقة التجارة الحرة بين التكتلات الاقتصادية فى القارة وغيرها من سبل دعم التعاون الاقتصادى.
 
 
وأكد رئيس مجلس الوزراء، خلال كلمة ألقاها نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسى، أمام الاجتماعات السنوية لمجلس محافظى جمعية البنوك المركزية الإفريقية، التى تقام فى مدينة شرم الشيخ، على تعزيز جهود الإصلاح المالى والهيكلى ومواجهة التحديات التى تواجه اقتصاديات الدول الإفريقية، من خلال مناقشات الاجتماعات السنوية لجمعية البنوك المركزية الإفريقية والتى تعقد فى مصر لافتا إلى أهمية العمل وتوافر الإرادة ودعم القطاع المالى ومكافحة تدفقات الأموال غير المشروعة، قائلا "نستطيع معا أن نضع أفريقيا على خريطة اقتصاد العالم"، مؤكدا على أن برنامج الإصلاح الاقتصادى فى مصر محل إشادة من المؤسسات الدولية وأن مصر تتطلع إلى مشاركة خبراتها فى الإصلاح الاقتصادى مع الدول الإفريقية.
 
وأكد رئيس مجلس الوزراء أن الإجراءات الإصلاحية فى مصر مثل تحرير سعر الصرف وإعادة هيكلة الدعم وزيادة المعاشات والأجور، ساهمت فى دعم مؤشرات أداء الاقتصاد المصرى، مؤكدا أن الاحتياطى الأجنبى لمصر ارتفع إلى أكثر من 44 مليار دولار فى نهاية يوليو الماضى، وارتفع معدل النمو إلى 5.2% فى النصف الأول من العام الحالى.
 
 
ورحب رئيس مجلس الوزراء بمحافظى البنوك المركزية الإفريقية التى تعتبر أحد أبرز الفعاليات الاقتصادية على مستوى القارة التى تسهم فى دعم اقتصاديات ورفاهية شعوب القارة السمراء.
 
 
ويستضيف البنك المركزى المصرى، اليوم الأربعاء، وللمرة الأولى فى مصر، الاجتماعات السنوية لمجلس محافظى جمعية البنوك المركزية الإفريقية فى دورة انعقادها الواحدة والأربعين والتى تعقد بمدينة شرم الشيخ تحت الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية.
 
 
ويأتى عقد الاجتماعات فى مصر فى إطار الجهود المصرية لتعزيز العلاقات مع الدول الإفريقية، والتوسع فى مجالات التعاون المشترك، خاصة فى المجال الاقتصادى، بما يعود بالفائدة على الاقتصاد المصرى وجميع الدول الإفريقية، ويساعد على تحقيق آمال وتطلعات شعوبها بتحقيق المزيد من النمو والرخاء.

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