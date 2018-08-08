رئيس الكونغو الديمقراطية يعلن عدم ترشحه فى الانتخابات الرئاسية المقبلة

كينشاسا أ ش أ

أعلن المتحدث باسم الحكومة فى جمهورية الكونغو الديمقراطية لامبرت مندى، اليوم الأربعاء، أن الرئيس جوزيف كابيلا لن يترشح فى الانتخابات الرئاسية المقبلة المقررة فى 23 ديسمبر القادم.

وقال ميندى - فى مؤتمر صحفى أوردته شبكة (يورو نيوز) الأوروبية - إن وزير الداخلية السابق إيمانويل رامزانى سيكون مرشح الائتلاف الحاكم فى الانتخابات المقبلة، مضيفا أن رامزانى فى طريقه إلى مقر مفوضية الانتخابات فى العاصمة (كينشاسا) لتقديم أوراق ترشحه، وذلك فى الوقت الذى قدم عدد من رموز المعارضة أوراق ترشحهم من بينهم النائب السابق للرئيس جان-بيير بيمبا.

يشار إلى أن رامزانى مدرج على لائحة الاتحاد الأوروبى للعقوبات بسبب مزاعم انتهاكات حقوق الإنسان ومنها القمع والتعامل العنيف مع المتظاهرين من قبل قوات الأمن.