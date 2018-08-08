حصاد الاقتصاد المصرى اليوم 8-8-2018

كتب : مصطفى عبد التواب

تصدر محافظ البنك المركزى طارق عامر، أخبار الاقتصاد المصرى اليوم 8-8-2018، حيث أعلن عامر عن تجديد مبادلة عملات مع الصين بـ 2.7 مليار دولار، علاوة على إعلانه قوة الاحتياطى النقدى الاجنبى، وفيما يلى موجز لأهم الاخبار الاقتصادية على مدار اليوم..

طارق عامر: تجديد 2.7 مليار دولار مبادلة عملات مع الصين فى ديسمبر المقبل

كشف طارق عامر، محافظ البنك المركزى المصرى، اليوم الأربعاء، ردًا على أسئلة "اليوم السابع"، إنه سيتم تجديد 2.7 مليار دولار مبادلة عملات مع الصين، فى شهر ديسمبر المقبل، لافتًا إلى أنه يتم التفاوض على تجديد ودائع لدول أخرى خلال الفترة المقبلة. وأضاف محافظ البنك المركزى المصرى، على هامش مشاركته فى الاجتماعات السنوية لمجلس محافظى جمعية البنوك المركزية الإفريقية، والتى تقام فى مدينة شرم الشيخ، أن هيكل ديون مصر فى أغلبه طويل الأجل، ونسبة الديون قصيرة الأجل أقل كثيرًا فى هيكل مديونات مصر، مؤكدًا أن فلسفة إدارة البنك المركزى المصرى، للاحتياطى الأجنبى لمصر، نجحت فى الوصول به إلى أكثر من 44 مليار دولار، ونجحت فى إدخال 13 مليار دولار فى الاحتياطى خلال الفترة الماضية.

اتصالات مصر توقع اول اتفاق مع WE لتقديم خدمات التليفون الارضى



وقعت شركة اتصالات مصر مذكرة تفاهم مع الشركة المصرية للاتصالات WE لتقديم خدمات التليفون الارضى الافتراضى مساء اليوم، الأربعاء، وهى الاتفاقية الاولى من نوعها لتقديم الخدمة كثانى مشغل فى السوق بعد المصرية للاتصالات التى بدأت عملها منذ نحو 163 عاما. وقعت شركة اتصالات مصر مذكرة تفاهم مع الشركة المصرية للاتصالات WE لتقديم خدمات التليفون الارضى الافتراضى مساء اليوم، الأربعاء، وهى الاتفاقية الاولى من نوعها لتقديم الخدمة كثانى مشغل فى السوق بعد المصرية للاتصالات التى بدأت عملها منذ نحو 163 عاما. ووفق مصادر أكدت لـ"اليوم السابع" فإن مذكرة التفاهم تتضمن كل البنود الأساسية التى تمهد لتوقيع اتفاقية تجارية، وهو ما يسمح لاتصالات مصر لتقديم خدمات الصوت الثابت عن طريق شبكة المصرية للاتصالات we، وتمكن هذه الخدمة اتصالات مصر من التحول لمشعل متكامل يقدم خدمات الصوت والإنترنت الارضى و المحمول.

رئيس الوزراء: الاحتياطى ارتفع إلى 44 مليار دولار ومعدل النمو سجل 5.2%

قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، إن مصر تحرص على التعاون الكامل مع أفريقيا، وعملت على توقيع اتفاقيات منطقة التجارة الحرة بين التكتلات الاقتصادية فى القارة وغيرها من سبل دعم التعاون الاقتصادى. وأكد رئيس مجلس الوزراء، خلال كلمة ألقاها نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسى، أمام الاجتماعات السنوية لمجلس محافظى جمعية البنوك المركزية الإفريقية، التى تقام فى مدينة شرم الشيخ، على تعزيز جهود الإصلاح المالى والهيكلى ومواجهة التحديات التى تواجه اقتصاديات الدول الإفريقية، من خلال مناقشات الاجتماعات السنوية لجمعية البنوك المركزية الإفريقية والتى تعقد فى مصر لافتا إلى أهمية العمل وتوافر الإرادة ودعم القطاع المالى ومكافحة تدفقات الأموال غير المشروعة، قائلا "نستطيع معا أن نضع أفريقيا على خريطة اقتصاد العالم"، مؤكدا على أن برنامج الإصلاح الاقتصادى فى مصر محل إشادة من المؤسسات الدولية وأن مصر تتطلع إلى مشاركة خبراتها فى الإصلاح الاقتصادى مع الدول الإفريقية.

ارتفاع جماعى لمؤشرات البورصة بختام التعاملات ورأس المال يربح 4.4 مليار جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بارتفاع جماعى لكافة المؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والأجانب، كما ارتفع رأس المال السوقى بقيمة 4.4 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 885.537 مليار جنيه. وبلغ حجم التداول 249 مليون ورقة مالية بقيمة 860 مليون جنيه عبر تنفيذ 26.2 ألف عملية، وسجلت تعاملات المصريين نسبة 72.32% من إجمالى تعاملات السوق، بينما استحوذ الأجانب غير العرب على نسبة 19.86%، والعرب على 7.82% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 41.31% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 58.68%.

طارق عامر: الاحتياطى الأجنبى قوى وسنتدخل فى السوق عند حدوث تقلبات عنيفة