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حركة حماس توافق على هدنة 5 سنوات مع إسرائيل وعقد صفقة تبادل للأسرى

الأربعاء، 08 أغسطس 2018 11:00 ص
حركة حماس توافق على هدنة 5 سنوات مع إسرائيل وعقد صفقة تبادل للأسرى رئيس المكتب السياسى لحركة حماس اسماعيل هنية ونائبه صالح العارورى
كتب أحمد جمعة
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كشفت تقارير إعلامية فلسطينية، اليوم الأربعاء، إن حركة حماس وافقت على هدنة مع إسرائيل لمدة خمس سنوات، تشمل تخفيف الحصار عن قطاع غزة وعقد صفقة تبادل أسرى.

 

وقالت صحيفة القدس المحلية، إن حركة حماس ستبلغ المسئولين المصريين، ونيكولاى ميلادينوف مبعوث الأمم المتحدة لعملية السلام فى الشرق الأوسط بموافقتها على مقترح الهدنة مع إسرائيل.

 

وأوضحت المصادر، أن الهدنة ستكون 5 سنوات مقابل فتح المعابر واستخدام معبر رفح لإدخال البضائع وليس لحركة الأفراد فقط، وإجراء ترتيبات تتعلق بتوسيع كامل لمساحة الصيد بما يصل إلى 12 ميلا فى العامين المقبلين.

 

يذكر أن وفد من حركة حماس برئاسة نائب رئيس المكتب السياسى صالح العارورى سيتوجه إلى القاهرة اليوم، لإبلاغ مصر بموقف حماس من عقد اتفاق تهدئة مع إسرائيل.


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التعليقات 2

عدد الردود 0

بواسطة:

فراس الراوي

هدنه ؟؟

الم تكن كامب ديفيد اشرف لكم من شروط هذه الهدنه ؟؟؟

عدد الردود 0

بواسطة:

زائر

افلح ان صدق.... كاذبون

الحمساويون لم يلزموا بأى اتفاقيات على مر العصور ولن يلتزموا والايام بيننا

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