video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأربعاء، 08 أغسطس 2018 10:46 ص
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

المركزى للإحصاء يعلن ارتفاع الصادرات 1.4% لتسجل 2.4 مليار دولار بمايو 2018

الأربعاء، 08 أغسطس 2018 10:18 ص
المركزى للإحصاء يعلن ارتفاع الصادرات 1.4% لتسجل 2.4 مليار دولار بمايو 2018 الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء
كتب ـ هبة حسام
إضافة تعليق

أصدر الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الأربعاء الموافق 2018 ـ 8 ـ 8 النشرة  الشهرية لبيانات التجـارة الخارجية مايو 2018 وقد بـلغت قيـمة العجــز فى الميـزان التجــارى 3.84  مليــار دولار خـــلال شهر مايو 2018 مقابل  3.42 مليار دولار لنفس الشـهر مــن العام السابـق، بنسبــة ارتفاع قدرها 12.6 ٪.

 

ومن أهم المؤشرات مايلى:

الصــــادرات   

ارتفعت قيمـــة الصــادرات بنسبــــة  1.4٪ حيـث بلغـت  2.48  مليــار دولار خـلال شهــر مايو 2018  مقابل 2.44  مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق، ويرجع ذلك إلى ارتفاع قيمة صادرات بعض السلع وأهمها: (فواكه طازجة بنسبة 113.0 ٪، لدائن بأشكالها الأولية " بلاستيك " بنسبة  17.2 ٪، عجائن ومحضرات غذائية متنوعة بنسبة 5.0 ٪ ،أدوية ومحضرات صيدلة بنسبة 13.9 ٪).

 

 بينما انخفضت قيمة صـادرات بعض السلع خــلال شهر مايو 2018  مقابل مثيلتها لنفس الشهر من العـــام السابق وأهمها (البترول الخام بنسبة 6.2٪، ملابس جاهزة  بنسبـــة  6.5 ٪، أسمـــــدة  بنسبـــــة 8.8 ٪، برتقال طازج بنسبة 0.8 ٪ ).

 

 الــــــواردات

ارتفعت قيمـة الواردات بنسبة  7.9 ٪ حيث بلغـت  6.32 مليار دولار خـلال شهر مايو 2018  مقابل 5.86 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق، ويرجع ذلك إلى ارتفاع  قيمة واردات  بعض السلع وأهمها: 

 

(مواد أولية من حديد أو صلب  بنسبة  74.3 ٪، بترول خام بنسبة  60.4 ٪، لدائن بأشكالها الأولية "بلاستيك" بنسبة 25.1 ٪ ، مواد كيماوية عضوية وغير عضوية بنسبة  10.7 ٪).

بينما انخفضت قيمة واردات بعض السلع خلال شهر مايو 2018 مقابل مثيلتها لنفس الشهر من العام السابق وأهــمها : (قمح  بنسبة 26.9  ٪، ذرة بنسبة 0.5 ٪،  محركات ومولدات كهربائية بنسبة 36.4 ٪، نحاس ومصنوعاته بنسبــة 42.1 ٪).

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

الإحصاء: تشييد المبانى الأكثر فى مشروعات القطاع العام بقيمة 21.6 مليار جنيه

الإحصاء يعلن "القاهرة" الأكثر نصيبا من مشروعات القطاع العام بـ5.8 مليار جنيه

الحديد

الصلب

الاحصاء

الواردات

الصادرات

اخبار الاقتصاد




لا تفوتك
السكة الحديد تبدأ طرح مقاعد القطارات الإضافية بالعيد الأسبوع المقبل

السكة الحديد تبدأ طرح مقاعد القطارات الإضافية بالعيد الأسبوع المقبل

مساعد الرئيس الأمريكى يؤكد تقدير بلاده لجهود مصر لتحقيق المصالحة الفلسطينية

مساعد الرئيس الأمريكى يؤكد تقدير بلاده لجهود مصر لتحقيق المصالحة الفلسطينية

حارس مصر الأول القادم.. من يحصد اللقب بعد اعتزال عصام الحضرى دوليًا؟.. تاريخ السد العالى الأسطورى يضع حراس مصر الحاليين فى مأزق كبير أمام الجماهير.. وفكرى صالح يؤكد: الاحتذاء بإصراره وتحديه الحل الوحيد أمامهم

حارس مصر الأول القادم.. من يحصد اللقب بعد اعتزال عصام الحضرى دوليًا؟.. تاريخ السد العالى الأسطورى يضع حراس مصر الحاليين فى مأزق كبير أمام الجماهير.. وفكرى صالح يؤكد: الاحتذاء بإصراره وتحديه الحل الوحيد أمامهم

الغدر القطرى تجاه الأشقاء العرب عرض مستمر.. الدوحة تعلن تأييدها للموقف الكندى ضد المملكة.. الإمارات رداً على الادعاءات القطرية بترحيل المواطنين: إجراءاتنا الاحترازية لا تهدف بأى شكل للإضرار بالمواطن القطرى

الغدر القطرى تجاه الأشقاء العرب عرض مستمر.. الدوحة تعلن تأييدها للموقف الكندى ضد المملكة.. الإمارات رداً على الادعاءات القطرية بترحيل المواطنين: إجراءاتنا الاحترازية لا تهدف بأى شكل للإضرار بالمواطن القطرى

فيديو.. الوليد بن طلال يستحوذ على 2.3 % من أسهم شركة "سناب شات"

فيديو.. الوليد بن طلال يستحوذ على 2.3 % من أسهم شركة "سناب شات"

شركة ألمانية تطور سيارة تعمل بالطاقة الشمسية يمكن شحنها أثناء القيادة

شركة ألمانية تطور سيارة تعمل بالطاقة الشمسية يمكن شحنها أثناء القيادة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة