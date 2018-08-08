المركزى للإحصاء يعلن ارتفاع الصادرات 1.4% لتسجل 2.4 مليار دولار بمايو 2018

كتب ـ هبة حسام

أصدر الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الأربعاء الموافق 2018 ـ 8 ـ 8 النشرة الشهرية لبيانات التجـارة الخارجية مايو 2018 وقد بـلغت قيـمة العجــز فى الميـزان التجــارى 3.84 مليــار دولار خـــلال شهر مايو 2018 مقابل 3.42 مليار دولار لنفس الشـهر مــن العام السابـق، بنسبــة ارتفاع قدرها 12.6 ٪.

ومن أهم المؤشرات مايلى:

الصــــادرات

ارتفعت قيمـــة الصــادرات بنسبــــة 1.4٪ حيـث بلغـت 2.48 مليــار دولار خـلال شهــر مايو 2018 مقابل 2.44 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق، ويرجع ذلك إلى ارتفاع قيمة صادرات بعض السلع وأهمها: (فواكه طازجة بنسبة 113.0 ٪، لدائن بأشكالها الأولية " بلاستيك " بنسبة 17.2 ٪، عجائن ومحضرات غذائية متنوعة بنسبة 5.0 ٪ ،أدوية ومحضرات صيدلة بنسبة 13.9 ٪).

بينما انخفضت قيمة صـادرات بعض السلع خــلال شهر مايو 2018 مقابل مثيلتها لنفس الشهر من العـــام السابق وأهمها (البترول الخام بنسبة 6.2٪، ملابس جاهزة بنسبـــة 6.5 ٪، أسمـــــدة بنسبـــــة 8.8 ٪، برتقال طازج بنسبة 0.8 ٪ ).

الــــــواردات

ارتفعت قيمـة الواردات بنسبة 7.9 ٪ حيث بلغـت 6.32 مليار دولار خـلال شهر مايو 2018 مقابل 5.86 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق، ويرجع ذلك إلى ارتفاع قيمة واردات بعض السلع وأهمها:

(مواد أولية من حديد أو صلب بنسبة 74.3 ٪، بترول خام بنسبة 60.4 ٪، لدائن بأشكالها الأولية "بلاستيك" بنسبة 25.1 ٪ ، مواد كيماوية عضوية وغير عضوية بنسبة 10.7 ٪).

بينما انخفضت قيمة واردات بعض السلع خلال شهر مايو 2018 مقابل مثيلتها لنفس الشهر من العام السابق وأهــمها : (قمح بنسبة 26.9 ٪، ذرة بنسبة 0.5 ٪، محركات ومولدات كهربائية بنسبة 36.4 ٪، نحاس ومصنوعاته بنسبــة 42.1 ٪).