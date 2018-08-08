الإعدام لـ45 متهمًا بتخريب ممتلكات مواطنين بالمولوتوف بالإسكندرية

الإسكندرية أسماء على بدر

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، اليوم الأربعاء، برئاسة المستشار عبد النبى محمد عبد المطلب، بالإعدام شنقًا لـ45 متهمًا لقتلهم 3 مواطنين وإتلاف ممتلكات، مستخدمين المولوتوف، بالإضافة إلى حيازة أسلحة نارية وبيضاء.

تعود أحداث القضية رقم 25248 لسنة 2012، جنايات محرم بك، عندما تلقى مدير أمن الاسكندرية، إخطارًا من قسم شرطة محرم بك، يفيد بنشوب مشاجرة بين «الغجر والصعايدة»، المقيمين بدائرة القسم، مستخدمين الأسلحة النارية والبيضاء والزجاجات المشتعلة «مولوتوف»، والحجارة وأدوات معدة للاعتداء على الأشخاص، وإطلاق الأعيرة النارية من بنادق آلية، مستعملين فى ذلك القوة والعنف والتجمهر لارتكاب جرائم الترويع والتخويف للمواطنين والقتل وتخريب الممتلكات.