اتصالات مصر توقع اول اتفاق مع WE لتقديم خدمات التليفون الارضى

كتبت: هبة السيد

وقعت شركة اتصالات مصر مذكرة تفاهم مع الشركة المصرية للاتصالات WE لتقديم خدمات التليفون الارضى الافتراضى مساء اليوم، الأربعاء، وهى الاتفاقية الاولى من نوعها لتقديم الخدمة كثانى مشغل فى السوق بعد المصرية للاتصالات التى بدأت عملها منذ نحو 163 عاما.

ووفق مصادر أكدت لـ"اليوم السابع" فإن مذكرة التفاهم تتضمن كل البنود الأساسية التى تمهد لتوقيع اتفاقية تجارية، وهو ما يسمح لاتصالات مصر لتقديم خدمات الصوت الثابت عن طريق شبكة المصرية للاتصالات we، وتمكن هذه الخدمة اتصالات مصر من التحول لمشعل متكامل يقدم خدمات الصوت والإنترنت الارضى و المحمول.

وكان "اليوم السابع" قد انفرد بأن اتصالات مصر هى الأقرب لتقديم خدمات التليفون الارضى بين مشغلى المحمول فى السوق المصرية.

وطرحت الحكومة 3 رخص للهاتف الثابت لشركات أورنج وفودافون واتصالات لتقديم الخدمة إلى جانب الشركة المصرية للاتصالات المشغل الوحيد لها فى السوق المصرى، وقامت الشركات الثلاث بشراء هذه الرخص فى منتصف أكتوبر 2015، بقيمة 11.2 مليار دولار للرخصة الواحدة ضمن إطار الترخيص الموحد للاتصالات الذى كان يشمل رخص الجيل الرابع إضافة إلى رخص الاتصالات الدولية.

ويصل حجم الاشتراكات بالتليفون الأرضى لنحو 7.24 مليون وبمعدل انتشار بلغ 7.64 % بنهاية مارس 2018، مقارنة بنحو 6.61 مليون اشتراك بنهاية فبراير الماضى وفقا لتقريى صادر عن وزارة الاتصالات.

ويصل عدد المشتركين منازل لنحو 84% من إجمالى المشتركين بالهاتف الأرضى، إضافة إلى 13% للمشتركين تجارى و 3% للمشتركين حكومى.

وبدأت خدمات التليفون الأرضى بمصر عام 1881 حيث تم إنشاء أول خط تليفون ثابت يربط بين القاهرة والإسكندرية، على الرغم من إنشاء الشركة المصرية للاتصالات فى عام 1854 وهى من أقدم شركات الاتصالات فى العالم، وكانت تسمى وقتها باسم الشركة الشرقية للتليفونات والتلغراف.



