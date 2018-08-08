أهالى 8 قرى بالسنبلاوين يشتكون من انقطاع المياه منذ شهرين

الدقهلية شريف الديب

اشتكى أهالى قرى وعزب صبحى الكبرى والصغرى، ومختار، والرمزية، وعباس، ونديم، الحمايل، وحامد محمد، التابعة للوحدة المحلية لشبراسندى التابعة لمركز ومدينة السنبلاوين بمحافظة الدقهلية، من انقطاع المياه منذ شهرين داخل منازلهم.

وأشار الاهالى إلى أن المياه لا تصل اليهم نهائى ويضطروا إلى السير 10 كيلو من القرى المجاورة للحصول على جركن مياه واحد، وأضافوا أنهم تواصلوا مع المسئولين بشبكة مياه السنبلاوين دون جدوى بعد وعدهم أكثر من مرة بحل المشكلة.

وأكد الأهالى على وجود المياه ببعض القرى المجاورة لهم مثل برقين والمقاطعة ولا يعرفون سبب انقطاعهم عندهم على الرغم من أن الخط الرئيسى به ضغط عالى، مطالبين بفتح المياه لهم لو ساعتين أو ثلاثة فى اليوم ليتمكنوا من تعبئة الجراكن للشرب.

من جانبه، عقد محمد أمين الدمرداش، رئيس مركز ومدينة الجمالية، اجتماعًا لمناقشة ضعف مياه الشرب فى قرى المركز بحضور الدكتور أسامة ناصر مدير شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالجمالية، وناقش الاجتماع مشاكل ضعف مياه الشرب فى عدد من قرى المركز وعدم وصولها لساعات طويلة لبعض القرى.