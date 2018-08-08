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أسعار النفط اليوم الأربعاء 8-8-2018

الأربعاء، 08 أغسطس 2018 08:15 م
أسعار النفط اليوم الأربعاء 8-8-2018 النفط
كتب : أحمد أبو حجر
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تراجعت أسعار النفط يوم الأربعاء، حيث  تراجع خام القياس العالمي مزيج برنت  إلى 74.50 دولار للبرميل ، وسجلت  العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكى 69.15 دولار للبرميل.

 

واردات الصين من النفط الخام ترتفع قليلًا 

وارتفعت واردات الصين من النفط الخام قليلا في يوليو بعدما تراجعت في الشهرين السابقين لكنها لا تزال من أدنى المستويات منذ بداية العام الحالي بفعل تراجع الطلب من المصافي المستقلة.

غير أن الأسواق لا تزال تحظى بدعم من فرض عقوبات أمريكية جديدة على إيران يوم الثلاثاء تستهدف مبدئيا مشتريات إيران من الدولار الأمريكى، المستخدم في تجارة النفط، وتعاملاتها في المعادن والفحم والبرمجيات الصناعية وقطاع السيارات.

واعتبارا من نوفمبر ستستهدف واشنطن أيضا قطاع النفط الإيرانى.

وبعيدا عن العقوبات، تركز سوق النفط أيضا على السوق الأمريكية حيث أعلن معهد البترول الأمريكي أمس الثلاثاء أن مخزونات الخام انخفضت بمقدار ستة ملايين برميل في الأسبوع المنتهي في الثالث من أغسطس  إلى 407.2 مليون برميل.


مخزونات النفط الخام فى الولايات المتحدة تنخفض

 
قالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية يوم الأربعاء إن مخزونات النفط الخام فى الولايات المتحدة انخفضت بأقل من المتوقع الأسبوع الماضى بينما ارتفعت مخزونات البنزين ونواتج التقطير.

وأظهرت بيانات من إدارة المعلومات أن مخزونات الخام انخفضت بمقدار 1.4 مليون برميل في حين كانت توقعات المحللين تشير إلى هبوط قدره 3.3 مليون برميل.

وتراجعت مخزونات النفط في مركز التسليم فى كاشينج بولاية أوكلاهوما بمقدار 590 ألف برميل إلى 21.8 مليون برميل وهو أدنى مستوى منذ أكتوبر  2014.

وزادت مخزونات البنزين 2.9 مليون برميل بينما كان محللون استطلعت رويترز آراءهم قد توقعوا انخفاضا قدره 1.7 مليون برميل.

وارتفعت مخزونات نواتج التقطير، التى تشمل الديزل وزيت التدفئة، 1.2 مليون برميل فيما كانت التوقعات تشير إلى زيادة قدرها 220 ألف برميل.

وانخفض صافى واردات الولايات المتحدة من النفط الخام الأسبوع الماضي بمقدار 358 ألف برميل يوميا إلى 6.08 مليون برميل يوميا.

 

 

إيران: أوبك قد تحتاج لعقد اجتماع استثنائي بسبب تعديلات الإنتاج

نقل الموقع الإخبارى لوزارة النفط الإيرانية (شانا) يوم الأربعاء عن وزير النفط الإيرانى بيجن زنغنه قوله إن أوبك قد تحتاج لعقد اجتماع استثنائى إذا فشلت المنظمة فى منع أعضائها من تعديل إنتاجهم من الخام بدون الحصول على موافقة.
 

وبعد أشهر من تخفيضات في الإنتاج، اتفقت منظمة البلدان المصدرة للبترول مع روسيا ومنتجين آخرين على زيادة الإنتاج من يوليو تموز بالعودة إلى إلتزام بنسبة 100 بالمئة بالتخفيضات التي تقررت في السابق. ويعني ذلك زيادة قدرها حوالي مليون برميل يوميا.

وذكر الموقع الإخبارى أن وزير النفط الإيرانى أرسل ”خطاب شكوى“ إلى نظيره في دولة الإمارات العربية بعدما لاحظ أن بعض أعضاء أوبك يحاولون تعديل إنتاجهم.

وأضاف أن زنغنه أبلغ وزير الطاقة الإماراتي سهيل المزروعى، الرئيس الحالي لأوبك، أنه يجب على اللجنة المشتركة لأوبك والمنتجين خارج المنظمة ألا توزع زيادات في الإنتاج بين منتجين آخرين.

 

وكتب زنغنه ”في حال لم تنفذ اللجنة التكليف المنوط بها... وكان لها فهم مختلف لقرار مؤتمر أوبك، فإنه ينبغي إثارة المسألة في اجتماع استثنائى لمؤتمر أوبك لاتخاذ قرار“، فيما قال مصدر بالمنظمة ”لا توجد حاجة“.

 


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