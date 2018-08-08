أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الأربعاء 8 - 8 -2018

كتب هانى الحوتى

ينشر "اليوم السابع" أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية فى ختام تعاملات اليوم الأربعاء 8-8-2018.

إيقاف تداول 9 شركات

قررت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على أسهم 9 شركات لمدة ربع ساعة لتجاوزها نسبة الـ5% خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء.

وجاءت الشركات التى تم إيقاف تداولها بالترتيب وهى المصرية لتطوير صناعة البناء-ليفت سلاب مصر، ممفيس للأدوية والصناعات الكيماوية، المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامى، عبور لاند للصناعات الغذائية، مستشفى النزهة الدولى، جى بى أوتو، الإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية-فوديكو، بنك قناة السويس، جولدن كوست السخنة للاستثمار السياحى.

البورصة تربح 4.4 مليار جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بارتفاع جماعى لكافة المؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والأجانب، كما ارتفع رأس المال السوقى بقيمة 4.4 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 885.537 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول 249 مليون ورقة مالية بقيمة 860 مليون جنيه عبر تنفيذ 26.2 ألف عملية، وسجلت تعاملات المصريين نسبة 72.32% من إجمالى تعاملات السوق، بينما استحوذ الأجانب غير العرب على نسبة 19.86%، والعرب على 7.82% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 41.31% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 58.68%.

ومالت صافى تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات العربية للبيع بقيمة بلغت 50.8 مليون جنيه، 10.6 مليون جنيه، 610 ألف جنيه، 3.7 مليون جنيه، على التوالي فيما مالت صافى تعاملات المؤسسات المصرية والأجنبية للشراء بقيمة 57.5 مليون جنيه، 8.3 مليون جنيه، على التوالى.

وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.64% ليغلق عند مستوى 15862 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.80% ليغلق عند مستوى 2632 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 20" بنسبة 0.36% ليغلق عند مستوى 15746 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.36% عند مستوى 754 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 100" الأوسع نطاقا بنسبة 0.28% ليغلق عند مستوى 1953 نقطة، وصعد مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.03% ليصل إلى مستوى 470 نقطة.

وارتفعت أسهم 91 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وهوت 40 شركة، ولم تتغير مستويات 37 شركة.

وضمت الأسهم المرتفعة:

- حق الاكتتاب لشركة الصناعات الكيماوية المصرية-كيما-1 بسعر إغلاق 0.22 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 37.50%

- الدولية للمحاصيل الزراعية بسعر إغلاق 3.33 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 7.77%

- الإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية (فوديكو) ىبسعر إغلاق 9.92 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 7.13%

- الدلتا للسكر بسعر إغلاق 19.13 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 6.46%

- المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامى بسعر إغلاق 6.11 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 6.45%

وضمت الأسهم المتراجعة:

- مستشفى النزهة الدولى بسعر إغلاق 72.30 جنيه بنسبة تراجع بلغت 7.03%

- حق الاكتتاب لشركة النصر للملابس والمنسوجات-كابو-2 بسعر إغلاق 0.19 جنيه بنسبة تراجع بلغت 5%

- أطلس لاستصلاح الأراضى والتصنيع الزراعى بسعر إغلاق 15.05 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.87%

- حق الاكتتاب لشركة جولدن كوست السخنة للاستثمار السياحى-1 بسعر إغلاق 0.65 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.41%

- مجموعة عامر القابضة بسعر إغلاق 0.25 جنيه بنسبة تراجع بلغت 3.85%