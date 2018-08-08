أب يطعن شابا متهما باغتصاب ابنته أثناء عرضه على نيابة كفر الدوار

اعتدى عاطل بمركز كفر الدوار على شاب بسكين أثناء عرضه على النيابة العامة لاغتصاب ابنته.

تلقى اللواء جمال الرشيدى مدير أمن البحيرة إخطارا من اللواء محمد هندى مديرالمباحث الجنائية بالواقعة.

وبالفحص تبين اعتداء "م.ع" بسكين على "م س ط" أثناء عرضه على النيابة وتم نقله لمستشفى كفر الدوار العام فى حالة حرجة، وتبين أن الواقعة ترجع عندما قدم والد الفتاة التى تبلغ من العمر 16 سنة بلاغا باغتصاب المتهم ابنته، حيث تبين وفقا للتحريات الأولية والكشف الطبى على الفتاة أن هناك علاقة غير شرعية بينهما.

تمكن النقيب أحمد النوحى معاون المباحث من القبض على المتهم وأثناء العرض على النيابة العامة، اعتدى والد الفتاة على الشاب بسكين وتم نقله لمستشفى كفر الدوار العام وجارى تحرير محضر بالواقعة للعرض على النيابة العامة.