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8 مشروعات قوانين فى مقدمة أولويات لجنة الصحة بالبرلمان.. تعرف عليها

الثلاثاء، 07 أغسطس 2018 03:00 ص
8 مشروعات قوانين فى مقدمة أولويات لجنة الصحة بالبرلمان.. تعرف عليها لجنة الشئون الصحية بالبرلمان
كتب مصطفى السيد
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قال الدكتور سامى المشد، عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، إن هناك مجموعة من مشروعات القوانين تضعها اللجنة على رأس أولويتها فى دور الانعقاد الرابع والمقرر أن يبدأ فى شهر أكتوبر المقبل.

وحدد عضو لجنة الشئون الصحية فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أهم القوانين التى ستناقشها اللجنة خلال دور الانعقاد الرابع وهى مشروع قانون إنشاء الهيئة المصرية للدواء، مؤكدا أنه من أهم مشروعات القوانين التى يجب أن تسرع اللجنة فى إصدارها وذلك للسيطرة على صناعة الدواء.

وأضاف الدكتور سامى المشد، أن من أبرز القوانين التى ستناقشها اللجنة مشروع قانون مزاولة مهنة الصيدلة، ومشروع قانون المسئولية الطبية ومشروع قانون معامل التحاليل الطبية، ومشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم البحوث الطبية الإكلينيكية، ومشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل قانون رقم 415 لسنة 1954 فى شأن مزاولة مهنة الطب.

وأكد عضو لجنة الشئون الصحية، أن اللجنة ستجتمع قبل انطلاق دور الانعقاد الرابع وذلك لتحديد أولويات اللجنة.


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لجنة الصحة

قانون إنشاء الهيئة المصرية للدواء

قانون المسئولية الطبية




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