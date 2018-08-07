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300 ألف جنيه جوائز مهرجان التمور الرابع بسيوة

الثلاثاء، 07 أغسطس 2018 05:07 ص
300 ألف جنيه جوائز مهرجان التمور الرابع بسيوة مهرجان سيوة للتمور - صورة ارشيفية
كتب – إسلام سعيد
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أعلنت اللجنة المنظمة لمهرجان التمور الرابع بسيوة، والذى يتم تنظيمه بمشاركة وزارة التجارة والصناعة وجائزة خليفة لنخيل التمر، عن بدء التقدم لمسابقات مهرجان التمور الرابع خلال الفترة من 7 وحتى 9 نوفمبر 2018، بإجمالى جوائز تصل إلى 300 ألف جنيه.

يشار إلى أن جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي رعت مع وزارة التجارة تنظيم مهرجان التمور خلال الثلاث دورات السابقة منه بدءا من 2015 ، بهدف تطوير قطاع نخيل التمر والابتكار الزراعي فى مصر عبر تبني تشجيع المزارعين والباحثين والمهتمين بالقطاع الزراعي ونخيل التمر وتحفيزهم على الإبداع والابتكار والتميز وبث روح المنافسة الشريفة للارتقاء بهذا القطاع.

وحدد منظمو المهرجان 10 جوائز قيمة كل جائزة 30 ألف جنيه، وتم تقسيمها إلى 10 فئات وهى "أفضب شخصية أو جمعية لخدمة قطاع التمور، أفضل بحث تطبيقى فى زراعة وإنتاج التمور، أفضل مزارع منتج للصنف السيوى، أفضل منتج صناعة يدوية من مخلفات نخيل التمر، أفضل مزارع نخيل يقتنى أصناف متعددة من نخيل التمر، فئة أفضل منتج جديد من التمور ومشتقاتها، فئة أفضل تقنيات مستخدمة بزراعة النخيل وإنتاج التمور، فئة أفضل مصمم عبوة لتعبئة وتغليف التمور، فئة أفضل بيت أو مصنع لتعبئة التمور".


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