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29.4 مليار دولار حجم التجارة بين الصين والسعودية خلال 6 أشهر

الثلاثاء، 07 أغسطس 2018 06:54 ص
29.4 مليار دولار حجم التجارة بين الصين والسعودية خلال 6 أشهر الرئيس الصينى شى جين بينج
بكين (أ ش أ)
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ذكرت مصلحة الدولة للجمارك فى الصين أن حجم التجارة بين الصين والسعودية بلغ 29.4 مليار دولار أمريكى فى النصف الأول من العام الجارى بزيادة 16.5% على أساس سنوى.

وأوضحت المصلحة - فى أحدث بيانات نشرتها اليوم الثلاثاء، أن الصادرات الصينية إلى السعودية بلغت 8.4 مليار دولار أمريكى فى النصف الأول بتراجع 13.8% مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي، كما وصلت الواردات الصينية من السعودية إلى 21 مليار دولار أمريكى فى النصف الأول، بزيادة 35.4% على أساس سنوى.

وأضافت المصلحة أن حجم التجارة بين الجانبين خلال شهر يونيو فقط بلغ 5.04 مليار دولار أمريكي، مشيرة إلى أن السعودية تعد أكبر شريك تجارى للصين فى منطقة الشرق الأوسط.

وفى سياق متصل، ذكرت المصلحة أن حجم التجارة بين الصين والإمارات بلغ 20.6 مليار دولار أمريكى فى النصف الأول من العام الجارى بزيادة 2.8% على أساس سنوي، موضحة أن الصادرات الصينية إلى الإمارات فى النصف الأول من العام الجارى وصلت إلى 13.9 مليار دولار أمريكي، فيما بلغت وارداتها من الإمارات 6.7 مليار دولار أمريكى بزيادة 0.5% و7.9% على التوالي.

وتعد الإمارات ثانى أكبر شريك تجارى للصين بعد السعودية وأكبر وجهة لصادراتها فى منطقة الشرق الأوسط.

 


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