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26 أغسطس.. بدء توقيع الكشف الطبى على الطلاب الجدد بجامعة طنطا

الثلاثاء، 07 أغسطس 2018 01:18 م
26 أغسطس.. بدء توقيع الكشف الطبى على الطلاب الجدد بجامعة طنطا الدكتور مجدى السبع رئيس جامعة طنطا
العربية - أحمد زيادة
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أعلنت جامعة طنطا، عن إستعدادها لبدء توقيع الكشف الطبى على الطلاب الجدد المرشحين من قبل مكتب التنسيق الرئيسى للإلتحاق بكلياتها، والمعهد الفنى للتمريض فى العام الجامعى 2018/2019 والمعتمدة من رئيس الجامعة، وذلك بدءً من يوم الأحد الموافق 26 أغسطس 2018.

على أن يتم توقيع الكشف الطبى على الطلاب الجدد بمقر إدارة الشئون الطبية بدار الضيافة بمجمع كليات الجامعة بسبرباى، من الساعة الثامنة صباحاً حتى الثانية ظهراً، بالإضافة إلى ضرورة استلام إستمارة الكشف الطبى من مقر الكلية قبل موعد بدء الكشف الطبى، وعلى الطلاب الذين لم يحصلوا على استمارة الكشف الطبى من مقار كلياتهم إحضار صورة شخصية وبطاقة الترشيح عند التوجه لتوقيع الكشف الطبى.

ومن جانبه، أكد الدكتور الرفاعى مبارك، نائب رئيس جامعة طنطا لشئون التعليم والطلاب، على أهمية توقيع الكشف الطبى للطلاب لضمان سلامتهم وتوفير كافة سبل الرعاية الصحية، كما شدد سيادته على ضرورة إتخاذ كافة الإجراءات والاستعدادات لاستقبال الطلاب الجدد وتوقيع الكشف الطبى.

كما ينظم إدارة الاتحادات الطلابية بالإدارة العامة لرعاية الطلاب بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بالغربية، ومنظمة اليونيسيف، دورات مجانية فى تنمية المهارات الحياتية وإدارة المال على مستوى كليات الجامعة، وذلك فى إطار برنامج مشوارى، تحت رعاية الدكتور الرفاعى مبارك نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، ويمنح المتدربون شهادات معتمدة من مديرية الشباب والرياضة ومنظمة اليونيسيف.

جدير بالذكر أن الدورات تبدأ من يوم 12 أغسطس وتستمر لمدة عشرة أيام، بمركز التطوير بالمجمع الطبى من الساعة 9:30 صباحاً حتى الرابعة عصراً.

 


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