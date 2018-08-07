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1.4 مليار دولار قيمة الصادرات الغذائية خلال النصف الأول من 2018

الثلاثاء، 07 أغسطس 2018 11:12 ص
1.4 مليار دولار قيمة الصادرات الغذائية خلال النصف الأول من 2018 هانى برزى رئيس المجلس التصديرى للصناعات الغذائية
كتب – إسلام سعيد
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بلغت صادرات الصناعات الغذائية المصرية خلال النصف الأول من عام 2018 ما قيمته 1.44 مليار دولار اأمريكى، واستحوذت الدول العربية على النصيب الأكبر من الصادرات بنسبة 52% تمثل قيمة 753 مليون دولار، ثم يليها الاتحاد الأوروبى بنسبة 15% من إجمالى الصادرات تمثل قيمة 213 مليون دولار، الدول الافريقية غير العربية بنسبة 13% تمثل قيمة 184 مليون دولار، الولايات المتحدة الأمريكية بنسبة 4% تمثل قيمة 66 مليون دولار، وباقى دول العالم الأخرى تمثل 16% من إجمالى الصادرات بقيمة 229 مليون دولار.

وقال بيان للمجلس التصديرى للصناعات الغذائية، إن المملكة العربية السعودية تعد أهم الدول المستوردة للأغذية المصنعة المصرية خلال أشهر النصف الأول من 2018 بقيمة 150 مليون دولار يليها الأردن بقيمة 75 مليون دولار، ليبيا بقيمة 71 مليون دولار، الولايات المتحدة الأمريكية بقيمة 66.1 مليون دولار، الإمارات العربية المتحدة بقيمة 62 مليون دولار، اليمن بقيمة 58 مليون دولار، العراق بقيمة 50 مليون دولار، ألمانيا بقيمة 46 مليون دولار، المغرب بقيمة 41 مليون دولار، الجزائر بقيمة 40 مليون دولار.

أما بالنسبة للدول الأفريقية غير العربية فتعد كينيا أكبر الدول المستوردة للأغذية المصنعة المصرية خلال النصف الأول من 2018 بقيمة 30 مليون دولار يلهيا مدغشقر بقيمة 29 مليون دولار، وإثيوبيا بقيمة 12 مليون دولار، وجنوب إفريقيا بقيمة 12 مليون دولار، ثم أوغندا بقيمة 9 مليون دولار.

وتصدرت صادرات الخضر المجمدة قائمة أكبر السلع الغذائية المصنعة تصديرا خلال النصف الأول من 2018 بقيمة 191 مليون دولار يليها مركزات صناعة المشروبات الغازية بقيمة 187 مليون دولار، الأجبان بقيمة 139 مليون دولار، السكر بقيمة 108 مليون دولار، منتجات المطاحن بقيمة 67 مليون دولار، عصائر الفاكهة بقيمة 55 مليون دولار، الزيتون المخلل والمصنع بقيمة 53 مليون دولار، الشيكولاتة بقيمة 51 مليون دولار، محضرات أساسها الحبوب بقيمة 47 مليون دولار، أغذية محضرة للحيوان بقيمة 45 مليون دولار، محضرات غذائية متنوعة (كاتشب، مايونيز، بودرة أيس كريم، جيلي، بقيمة 41 مليون دولار، بذور وأثمار زيتية بقيمة 38 مليون دولا، خضر محضرة ومعلبات بقيمة 37 مليون دولار، فواكة مجففة بقيمة 36 مليون دولار، مكرونة بقيمة 30 مليون دولار.

 

 


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