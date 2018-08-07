يوروبول تعلن ضبط 7 أشخاص هربوا مئات المهاجرين إلى فرنسا

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أعلنت الشرطة الأوروبية (يورو بول) اليوم الثلاثاء، أن الشرطة الإسبانية تمكنت من ضبط 7 أشخاص يشتبه بضلوعهم فى تهريب مئات المهاجرين إلى فرنسا.

وأوضحت (يورو بول) - حسبما نقلت شبكة (إيه بى سي) الأمريكية - أن العصابة المنظمة نقلت قرابة 300 شخص من دول إفريقية تتحدث الفرنسية إلى شمال إسبانيا ثم فرنسا.

يشار إلى أن إحصاءات وكالة الهجرة التابعة للأمم المتحدة تفيد بوصول قرابة 60 ألف مهاجر ولاجئ دخلوا أوروبا بحرا خلال العام الجارى ما يعد انخفاضا عن العام الماضي.