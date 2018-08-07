ولي عهد أبو ظبي يغادر القاهرة بعد لقاء الرئيس السيسي

كتب أحمد مصطفى و محمد طنطاوى

غادر مطار القاهرة الدولي منذ قليل ، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة ، بعد زيارة للبلاد استغرقت عدة ساعات ، التقي خلالها الرئيس عبد الفتاح السيسي ، وبحثا سبل تعزيز التعاون بين البلدين .

وتناول اللقاء سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، فضلًا عن آخر المستجدات المتعلقة بعدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك ، وذلك على ضوء ما يجمع البلدين والشعبين الشقيقين من أواصر أخوة وطيدة وعلاقات مختلفة في جميع المجالات .