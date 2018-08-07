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ولي عهد أبو ظبي يغادر القاهرة بعد لقاء الرئيس السيسي

الثلاثاء، 07 أغسطس 2018 04:26 م
ولي عهد أبو ظبي يغادر القاهرة بعد لقاء الرئيس السيسي الرئيس السيسى والشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي
كتب أحمد مصطفى و محمد طنطاوى
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غادر مطار القاهرة الدولي منذ قليل ، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة ، بعد زيارة للبلاد استغرقت عدة ساعات ، التقي خلالها الرئيس عبد الفتاح السيسي ، وبحثا سبل تعزيز التعاون بين البلدين .
 
وتناول اللقاء سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، فضلًا عن آخر المستجدات المتعلقة بعدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك ، وذلك على ضوء ما يجمع البلدين والشعبين الشقيقين من أواصر أخوة وطيدة وعلاقات مختلفة في جميع المجالات .
 
 
 
 
 

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