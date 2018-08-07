وفاة 39 شخصا فى كوريا الجنوبية جراء الحرارة المرتفعة

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أعلن المركز الكورى للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، أن 39 شخصًا لقوا حتفهم الصيف الجارى جراء الأمراض المرتبطة بالحرارة.

ونقلت الإذاعة الكورية "كى بى إس"، اليوم الثلاثاء، عن المركز أن حالات الوفيات كانت من بين 3 آلاف و329 شخصًا تم الإبلاغ عن إصابتهم بالأمراض المتعلقة بالحرارة، فى الفترة بين 20 مايو و5 أغسطس الجارى.

وأشار المركز إلى أن نحو ثلث عدد أولئك المرضى تزيد أعمارهم عن 65 عامًا، كما بلغت نسبة الذين تزيد أعمارهم عن 80 عامًا نحو 13% من إجمالى عدد المرضى.