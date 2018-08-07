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الثلاثاء، 07 أغسطس 2018 10:27 م
خالد صلاح
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وفاة 39 شخصا فى كوريا الجنوبية جراء الحرارة المرتفعة

الثلاثاء، 07 أغسطس 2018 08:51 م
وفاة 39 شخصا فى كوريا الجنوبية جراء الحرارة المرتفعة موجه حر
أ ش أ
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أعلن المركز الكورى للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، أن 39 شخصًا لقوا حتفهم الصيف الجارى جراء الأمراض المرتبطة بالحرارة.

ونقلت الإذاعة الكورية "كى بى إس"، اليوم الثلاثاء، عن المركز أن حالات الوفيات كانت من بين 3 آلاف و329 شخصًا تم الإبلاغ عن إصابتهم بالأمراض المتعلقة بالحرارة، فى الفترة بين 20 مايو و5 أغسطس الجارى.

وأشار المركز إلى أن نحو ثلث عدد أولئك المرضى تزيد أعمارهم عن 65 عامًا، كما بلغت نسبة الذين تزيد أعمارهم عن 80 عامًا نحو 13% من إجمالى عدد المرضى.

 

 


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