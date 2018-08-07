وصول 10725 بطاقة تموينية ذكية للمنيا ضمن المنظومة الجديدة

فريق المحافظات

قال الدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التمويـن بالمنـيا ، إن المديريـة تسلمت اليـوم 10 آلاف و 725 بطاقــة تموينيـة ذكيــة ما بين بدل تالف وفاقد واستخراج جديد ، حيث تم طباعتها مؤخرا من خلال منظومة إدارة البطاقة الذكية الجديدة، التي تم تطبيقها اعتبارا من بداية العام الحالي، تحت إشراف وزارة التموين وبالتعاون مع وزارة الإنتاج الحربي وهيئة الرقابة الإدارية.

ووجه وكيل الوزارة بتشكيل لجنة لفرز البطاقات وتسليمها لمديـري الإدارات تمهيداً لتسليمها للمكاتب التموينية المختصة ضماناً لوصولهـا للمواطنـين .

وأضـاف وكيل الوزارة أنه تم تخصيص رقم 91237 من قبل الوزارة لتقديم خدمة تفعيل البطاقة التموينية حيث يقوم المواطن بعد استلام بطاقته التموينية بإرسال رسالة على الرقم سالف الذكر لتفعيلها مكتوب فيها رقـم 1 وذلك لاستلام الرقـم السري على الهاتف المحمول الخـاص بالمواطن والذي تم تسجيله سابقا حيـن تقدـمه بالطلب ، وذلك تيسيراً على الموطنين في تقديم خدمات البطاقات التموينية عبـر رسائل الموبايل القصــيرة .

وفي سياق متصل ، أوضح يوسف أن الوزارة تعمل حاليا بالتنسيق مع وزارة الإنتاج الحربي والمشرفة على منظومة التموين بعمل تحديثات على النظام القائم من شأنها وضع حلول لبعض المشكلات القائمة على بعض البطاقات التموينية ،وذلك لتسهيل عملية تسجيل طلبات المواطنين لإضافة المواليد الجديدة .

كما نظمت مديرية التموين، حملة تموينية مكبرة بالتعاون مع مديريتي الصحة والطب البيطري بهدف ضبط الأسواق والأسعار ومتابعة المعروض من المنتجات بالأسواق والمحلات العامة والمطاعم ومراقبة المخابز البلدية والتأكد من مدى الالتزام بالقرارات التموينية الصادرة.

قال الدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين ، إن الحملة أسفرت عن تحرير 34محضر تمويني مخالف منها محضرين في مجال مراقبة متابعة السع الغير غذائية حيث تم ضبط محطة وقود بدون ترخيص بمركز سمالوط ومصادرة 17لتر سولار بها .

وفى مجال متابعة البداليين التموينيين، تم تحرير محضرين وذلك لعدم الإعلان عن وصول المقررات التموينية ،وعدم الالتزام بمواعيد العمل الرسمية والبيع بازيد من الأسعار المقررة.

وفى مجال مراقبة ومتابعة المخابز البلدية، تم تحرير 20 محضر مخالف حيث جاءت ما بين "نقص بالوزن - عدم الإعلان عن مواعيد التشغيل – عدم نظافة أدوات العجن - تصرف فى 150كجم دقيق -عدم إعطاء بون صرف للمواطن - إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات – تصرف فى 20 شيكارة زنة الشيكارة 50كجم".

كما حررت الوحدة المحلية لقرية البدرمان بديرمواس بالمنيا، محضرا لمحطة وقود أبو خلقة ، وذلك لعدم الإعلان عن أسعار المواد البترولية أمام المواطنين خلال حملة تموينية قادها رئيس قرية البدرمان بهدف ضبط الأسعار والأسواق ومتابعة المخابز البلدية والبدالين التموينيين ومحطات الوقود.

تحرير محضر لمحطة وقود لعدم الإعلان عن الاسعار بديرمواس بالمنيا

كما تابع رئيس القرية أعمال إضافة المواليد الجدد على البطاقات التموينية للوقوف على مدى انتظام سير العمل والتعاون من قبل الموظفين مع الاهالى لتيسير كافة الإجراءات أمامهم.

من جانب آخر، أعلنت الوحدة المحلية عن طرح وبيع 120 كيلو فراخ مجمدة بأسعار مخفضة للمواطنين من خلال منافذ الوحدة المحلية وذلك في إطار التخفيف عن كاهل المواطنين في ظل ارتفاع الأسعار.

كما أزالت الوحدة المحلية لمركز ابوقرقاص بالمنيا ، 50 حالة تعدى على الأرض الزراعية بقرية بنى حسن بمساحة فدان و11 قيراط و245 متر، وذلك خلال حملة للإزالة نظمتها الوحدة المحلية بالتعاون مع قسم حماية الأراضى والجمعيات الزراعية بهدف الحفاظ على رقعة الأرض الزراعية داخل زمام المحافظة.

وقال العقيد محمد صلاح رئيس المركز ، إن الحملة أسفرت عن إزالة 12 حالة تعدى على أراضي زراعية بمساحة 9 قيراط و12 سهم و 11 حالة تعدى على أراضى أملاك دولة تابعة للطرق بمساحة 245 متر و27 حالة تعدى على أملاك دولة بمساحة فدان و قيراط و12 سهم .

وأضاف أن تلك الحملات تأتى بهدف التصدي بحزم لكل من تسول له نفسه التعدي علي الأراضي الزراعية أو أملاك الدولة وعدم السماح بالبناء أو التعدي عليها وإزالة جميع التعديات خاصة التي لا تزال في المهد مؤكداً على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة تجاه المخالفين