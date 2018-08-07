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وزير الشباب والرياضة ومحافظ الفيوم يفتتحان معرضا لمنتجات المرأة

الثلاثاء، 07 أغسطس 2018 08:43 م
وزير الشباب والرياضة ومحافظ الفيوم يفتتحان معرضا لمنتجات المرأة جانب من اللقاء
الفيوم - رباب الجالي
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افتتح الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، يرافقه الدكتور جمال سامى، محافظ الفيوم، منذ دقائق، معرض منتجات المرأة بمراكز الشباب بمحافظة الفيوم، والمقام بالمدينة الرياضية بدمو.

 

ومن المقرر أن يشهد الوزير والمحافظ بعد قليل المؤتمر التثقيفى الأول للعاملين بمراكز الشباب والقيادات التطوعية، تحت شعار (بناء الإنسان المصرى علميا وصحيا ورياضيا)، فى الصالة المغطاة بالمدينة الرياضية بدمو، بمركز الفيوم.

 

يحضر المؤتمر عدد من أعضاء مجلس النواب بالمحافظة، ورؤساء الأندية الرياضية والمراكز الشبابية على مستوى المحافظة، وكانت الجلسة الأولى من المؤتمر، ناقشت القانون 218 لسنة 2017 الخاص بتنظيم الهيئات الشبابية، ولائحة النظام الداخلى بالمراكز الشبابية.


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