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وزير الرى: "قلقى" من سد النهضة صحى لترشيد الاستهلاك

الثلاثاء، 07 أغسطس 2018 12:04 ص
وزير الرى: "قلقى" من سد النهضة صحى لترشيد الاستهلاك محمد عبد العاطى وزير الرى
كتب إبراهيم حسان
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قال الدكتور محمد عبد العاطى، وزير الرى والموارد المائية، إن عدم الحوار المستمر بين دول حوض النيل يتسبب فى خلافات على مياه نهر النيل، مبينا أن مصر تركت فراغا فى إفريقيا فى وقت معين لكن تعود تدريجيا لملأ هذا الفراغ حاليا.

ووجه عبد العاطى، فى حوار خاص لبرنامج "90 دقيقة" مع الإعلامى محمد الباز، عبر قناة المحور، رسالة للمصريين قائلا: "تم بناء سدود عديدة خلال العشرون سنة الأخيرة على نهر النيل، وأغلبها تم بناءها بالتوافق مع مصر.. لماذا هذا التخوف من سد النهضة؟"، مبينا أن مصر أكفأ دولة فى قارة أفريقيا فى استخدام المياه، حيث يتم استخدام المياه لأكثر من مرة، لذا مصر الأعلى فى الكفاءة والإنتاجية.

وأشار إلى أن الوزارة بدأت فى عقد اجتماعات دورية مع الصحفيين والإعلاميين لتوعيتهم بملف سد النهضة لعدم الإضرار، وتابع قائلا: "قلقان من ملف سد النهضة ولكن قلقى صحى يعنى فى إيدى حاجة أقدر اتعامل معاها، زى إن أرشد الاستخدام للمياه فى منزلى، وكل واحد يشتغل شغله كأننا بنتعامل كلنا مع مورد ثابت من أيام الفراعنة على الرغم من ازدياد عدد السكان علشان المياه تكفينا".


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وزير الرى

سد النهضه

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