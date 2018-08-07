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وزير الحج والعمرة السعودى يرحب بقدوم القطريين الراغبين فى أداء المناسك

الثلاثاء، 07 أغسطس 2018 02:38 م
وزير الحج والعمرة السعودى يرحب بقدوم القطريين الراغبين فى أداء المناسك الحج
كتب مصطفى عنبر
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أكد وزير الحج والعمرة الدكتور محمد صالح بن طاهر، ترحيب المملكة العربية السعودية بقدوم المواطنين القطريين الراغبين فى أداء مناسك الحج لهذا العام وتمكينهم من أداء فريضة الحج، رغم قيام السلطات القطرية بحجب الروابط الإلكترونية التي خصصتها الوزارة لهم لتسجيل بياناتهم لموسم الحج.

وقال الوزير، أنه بتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده. بتمكين المواطنين القطريين من القدوم إلى المملكة والتسهيل عليهم أداء فريضة الحج لهذا العام بعد استكمال تسجيل بياناتهم النظامية حال وصولهم إلى مطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة ، فى حين يكون قدوم الحجاج القطريين عن طريق أي من شركات الطيران عدا الخطوط الجوية القطرية، كما أنه بإمكان القطريين المقيمين بالمملكة إقامة نظامية تسجيل طلباتهم لأداء مناسك الحج من داخل المملكة في الرابط الذي خصصته الوزارة للأشقاء القطريين .

 


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