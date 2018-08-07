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وزارة الزراعة الصينية تدعو للقضاء على حمى الخنازير فى أقرب وقت ممكن

الثلاثاء، 07 أغسطس 2018 02:04 م
وزارة الزراعة الصينية تدعو للقضاء على حمى الخنازير فى أقرب وقت ممكن أرشيفية
رويترز
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قالت وزارة الزراعة الصينية فى اجتماع طارئ بشأن تفشى وباء حمى الخنازير الأفريقية اليوم الثلاثاء إن على الصين القضاء على هذا الوباء فى أقرب وقت ممكن والتأكد من خلو البلاد منه.

جاءت هذه التعليقات بعدما أعلن إقليم لياونينج فى شمال شرق الصين إنه سيزيد إجراءات فحص مزارع وأسواق الخنازير وسيعزز الرقابة على نقلها إثر اكتشاف أول حالة إصابة بحمى الخنازير الأفريقية فى البلاد يوم الجمعة الماضية.

وقال نائب وزير الزراعة يو تشين اليوم الثلاثاء إن على السلطات المحلية تكثيف التنسيق ومكافحة الوباء فى أقرب وقت ممكن بهدف تأمين تطور مستقر وصحي لقطاع الخنازير.

وذكر بيان منشور على الموقع الإلكترونى لوزارة الزراعة والشؤون الريفية أن الصين ستشدد إجراءات الحجر الصحى على الحدود وستبدأ حملات تفتيش واسعة النطاق.

وقالت الوزارة إنه على السلطات المحلية تحسين إشراف الأطباء البيطريين وتوجيه مزارع الخنازير نحو تعزيز إدارة السلامة البيولوجية ودعم تحديث قطاع الخنازير.

أعدمت الصين في الأسبوع الماضي نحو 913 خنزيرا بالقرب من شنيانج عاصمة لياونينج وحظرت نقل الخنازير من المناطق المتضررة فى أعقاب التفشى.

 

 


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الخنازير

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