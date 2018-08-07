هبوط اضطرارى لطائرة مصر للطيران المتجهة إلى كندا لإنقاذ حياة راكب

صرح الطيار أحمد عادل رئيس مجلس إدراة الشركة القابضة لمصر للطيران، أن رحلة الشركة رقم MS 995 والتي أقلعت من مطار القاهرة إلي مطار تورنتو صباح اليوم، قرر قائد الطائرة تغيير مسار الرحلة والهبوط اضطراريا في مطار دبلن بأيرلندا لإنقاذ حياة أحد الركاب تعرض لأزمة صحية على متن الرحلة، وقام طاقم الرحلة بإجراء الإسعافات الأولية له .



وقال عادل في بيان، إنه فور الوصول الي مطار دبلن تم استدعاء الإسعاف، وتم إنزال الراكب لتلقي العلاج، وقد أقلعت الطائرة من مطار دبلن مرة أخرى لاستكمال رحلتها إلى مطار تورنتو.



وأكد عادل أن مصر للطيران تضع فى اعتبارها مثل هذه الحالات الإنسانية ولا تتوانى لحظة واحدة في اتخاذ أى قرارات تتعلق بسلامة عملائها حتي لو أدي ذلك إلي تأخير الطائرة أو عدم إقلاعها في الموعد المحدد، خاصة وأن راحة عملائنا وسلامتهم على قمة أولوياتنا دون الوضع في الاعتبار أي أعباء مادية قد تتكبدها الشركة في مثل هذه الحالات.