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هبوط اضطرارى لطائرة مصر للطيران المتجهة إلى تورنتو فى إيرلندا لإنقاذ حياة راكب

الثلاثاء، 07 أغسطس 2018 11:40 ص
هبوط اضطرارى لطائرة مصر للطيران المتجهة إلى تورنتو فى إيرلندا لإنقاذ حياة راكب الطيار أحمد عادل رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران
أ ش أ
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صرح الطيار أحمد عادل رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران، بأن قائد الرحلة ( MS 995 )، التى أقلعت من مطار القاهرة إلى مطار تورنتو صباح اليوم الثلاثاء، قرر تغيير مسارها والهبوط اضطراريا فى مطار دبلن بأيرلندا لإنقاذ حياة أحد الركاب عندما تعرض لأزمة صحية على متن الرحلة وقد قام طاقم الطائرة بإجراء الإسعافات الأولية له.
 
وأفاد البيان صادر عن الشركة بأنه فور الوصول إلى مطار دبلن تم استدعاء الإسعاف وتم إنزال الراكب لتلقي العلاج، بعدها أقلعت الطائرة من مطار دبلن مرة أخرى لاستكمال رحلتها إلى مطار تورنتو.
 
وأكد الطيار أحمد عادل أن مصر للطيران تضع فى اعتبارها مثل هذه الحالات الإنسانية ولا تتوانى لحظة واحدة فى اتخاذ أية قرارات تتعلق بسلامة عملائها حتى لو أدى ذلك إلى تأخير الطائرة أو عدم إقلاعها فى الموعد المحدد.

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