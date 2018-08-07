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الثلاثاء، 07 أغسطس 2018 02:55 م
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نقابة العاملين بجامعة سوهاج تعقد اجتماعها الأول

الثلاثاء، 07 أغسطس 2018 02:04 م
نقابة العاملين بجامعة سوهاج تعقد اجتماعها الأول اجتماع نقابة العاملين بجامعة سوهاج
سوهاج - محمود مقبول
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اجتمع اليوم أعضاء مجلس إدارة نقابة العاملين بالتعليم والبحث العلمى بجامعة سوهاج، برئاسة محمد نصر فراج مديرعام شئون العاملين ورئيس مجلس إدارة النقابة، وبحضور محمد السيد السلمونى نائب رئيس المجلس، وقاضى الشندويلى أمين عام النقابة، وأعضاء مجلس الإدارة.

وقال محمد نصر، أن من أهم مهام وأهداف مجلس النقابة هو دعم ومؤازرة الجامعة والحفاظ على حقوق العاملين فيها، كما أكد على ضرورة العمل الجماعى، واستثمار كافة الخبرات والكفاءات المميزة الموجودة فى الجامعة من أجل العمل على النهوض والتقدم أكاديمياً وإدارياً ومالياً.

تناول الإجتماع فى جلسته الأولى مناقشة العديد من الموضوعات والقضايا التى تمس مصالح العاملين بالجامعة، والتى تتمثل فى طرح المطالب التى تقدموا بها والعمل على إيجاد حلول لبعض المشكلات الإدارية التى تواجهم أثناء عملهم.

 


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