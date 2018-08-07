نستله لا تتوقع تأثيرا مباشرا على أنشطتها بسبب عقوبات إيران

رويترز

قالت شركة نستله، أكبر شركة غذاء فى العالم، اليوم الثلاثاء إنها لا تتوقع أى تداعيات مباشرة جراء إعادة فرض عقوبات أمريكية على إيران.

وردا على استفسار فى هذا الصدد قالت الشركة "نواصل متابعة التطورات السياسية عن كثب فيما يتعلق بالعقوبات على إيران لا توجد أى تداعيات مباشرة على انشطتنا في الوقت الحالى".

وأضافت الشركة أن مقر نستله إيران فى طهران ولها مصنعان أحدهما في قزوين وينتج حبوب وألبان الأطفال وآخر للمياه المعبأة فى بولور ، وذكرت أن 818 موظفا يعملون فى الشركة التى تستورد عددا قليلا من منتجات نستله من الخارج.

وتابعت "بتوفير منتجات غذائية أساسية للمستهلكين الإيرانيين، سنواصل تلبية احتياجات السكان".