مقتل 50 شخصا من قوات الأمن والمدنيين الأفغان فى غارة أمريكية وهجمات لطالبان

كابول (أ ش أ)

أعلن مسؤولون أفغان اليوم الثلاثاء، عن مقتل ما لا يقل عن 50 شخصًا من المدنيين وقوات الأمن إثر غارة جوية أمريكية وهجمات لحركة طالبان وسط إقليم لوجار.

وقال عضو مجلس الإقليم عبد الولى الوكيل، لوكالة أنباء (بجفاك) الأفغانية، إن المسلحين شنوا هجمات منسقة من اتجاهات مختلفة فى منطقة أزرا الليلة الماضية، مشيرًا إلى أن 35 شخصًا من قوات الأمن الأفغانى والمدنيين قتلوا خلال الاشتباكات، فيما قُتل 15 شرطيًا أفغانيا فى غارة جوية للقوات الأمريكية على نقاط تفتيش .

وأضاف أن المسلحين ضيقوا الخناق على مركز المحافظة وبدأت معارك عنيفة فى مناطق متفرقة من أزرا التى تتقاسم حدودها مع إقليم ننجرهار شرق أفغانستان.

فى الوقت نفسه، أكدت حركة طالبان وقوع الهجمات، وقال المتحدث باسم حركة طالبان ذبيح الله مجاهد إن المقاتلين يحرزون تقدما، ولم تتوفر أى معلومات إضافية حول أعداد الإصابات.

من ناحية أخرى أعلن مسئول أفغانى بارز مقتل 4 جنود وإصابة 6 آخرين فى هجوم شنته عناصر تابعة لحركة طالبان، على نقطة تفتيش عسكرية فى إقليم (فرح) الغربى.

وقال المتحدث باسم حاكم الإقليم محمد ناصر مهرى - حسبما نقلت شبكة (إيه.بى.سى.نيوز) الأمريكية - إن الهجوم بدأ فى ساعة متأخرة من الليلة الماضية واستمر حتى صباح اليوم الثلاثاء، فى منطقة (بالا بولوك).

وأضاف أنه تم استدعاء سلاح الجو الأفغانى وقام بتنفيذ غارات جوية أسفرت عن مقتل 19 من مقاتلى حركة (طالبان) وإصابة 30 آخرين.