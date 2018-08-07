مقتل 4 جنود هنود و2 متمردين فى إقليم كشمير

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أعلن الجيش الهندى مقتل 4 من جنوده وأثنين من المتمردين، فى معركة بالأسلحة اندلعت على خط المراقبة بإقليم كشمير المتنازع عليه بين الهند وباكستان.

ونقلت شبكة "أيه بي سي" الأمريكية عن الكولونيل راجيش كاليا، المتحدث باسم الجيش، إن المعركة اندلعت بعدما عبرت مجموعة مسلحة من الشطر الباكستانى من إقليم كشمير إلى قطاع جوريز الذى تسيطر عليه الهند.

وتتنازع كل من باكستان والهند على إقليم "كشمير" منذ استقلالهما عن بريطانيا عام 1947، واقتسما السيطرة على أراضيه ليصبح هناك شطران، هندي باسم ولاية "جامو وكشمير" وباكستاني باسم "آزاد جامو وكشمير".