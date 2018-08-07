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الثلاثاء، 07 أغسطس 2018 04:48 ص
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مقتل 28 داعشيا فى قصف جوى للتحالف الدولى شرق سوريا

الثلاثاء، 07 أغسطس 2018 04:00 ص
مقتل 28 داعشيا فى قصف جوى للتحالف الدولى شرق سوريا تنظيم داعش الإرهابى
كتب: محمد الأحمدى
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قُتل 28 مسلحا من تنظيم داعش أمس الاثنين، فى قصف جوى لقوات التحالف على مواقع لهم فى شرق سوريا، بحسب ما أفاد المرصد السورى لحقوق الانسان.

ويشارك مقاتلون أكراد وعرب ينضوون فى إطار قوات سوريا الديموقراطية بدعم من قوات التحالف الدولى، فى هجوم لطرد مقاتلى التنظيم المتطرف من آخر مواقع له فى محافظة دير الزور على الحدود مع العراق.

وقال المرصد السورى لحقوق الانسان: "قتل ما لا يقل عن 28 عنصرا من تنظيم داعش اليوم فى قصف جوى ومدفعى لقوات التحالف الدولى وقوات سوريا الديموقراطية على منطقة بير الملح فى ريف دير الزور الشرقى المحاذى للحدود العراقية".

كما أوضح مدير المرصد أن "القصف لا يزال مستمرا وعدد القتلى مرشح للارتفاع" مضيفا أن التنظيم لم يعد "يسيطر سوى على جيب صغير" فى هذه المنطقة.

وكان قائد القوات الفرنسية فى قوات التحالف الدولى الجنرال فرنسوا باريزو اعلن نهاية يوليو أن المسلحين لم يعودوا يسيطرون سوى على شريط من الأرض بين مدينتى هجين والبوكمال قرب الحدود العراقية، مقدرا عددهم بحوالى"بضع مئات".

إلا أنه حذر أن المعارك فى منطقة دير الزور يمكن ان تتواصل "لمدة شهرين أو 3 ".

ورغم هزائمه لا يزال تنظيم داعش قادرا على شن هجمات مفاجئة، على غرار ما فعل فى الخامس والعشرين من يوليو الماضى عندما هاجم محافظة السويداء موقعا أكثر من 250 قتيلا.

 


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