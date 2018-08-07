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مطار القاهرة يشهد اليوم إقلاع 261 رحلة دولية وداخلية

الثلاثاء، 07 أغسطس 2018 11:45 ص
مطار القاهرة يشهد اليوم إقلاع 261 رحلة دولية وداخلية مطار القاهرة الدولى - ارشيفية
كتب أحمد مصطفى - محمد طنطاوى
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يشهد مطار القاهرة الدولى اليوم الثلاثاء انطلاق 261 رحلة دولية وداخلية تابعة لشركة مصر للطيران والشركات الأجنبية والعربية العاملة بالمطار لتقل جميعها 22 الف و440 راكب من مختلف الجنسيات.

وأفاد مصدر ملاحى، أنه من المقرر أن تسير الشركة الوطنية مصر للطيران 120 رحلة دولية الى المطارات والمدن والعواصم العربية والعالمية، والمطارات المصرية.

 وشهدت معظم رحلات مصر للطيران التى أقلعت بداية من الدقيقة الأولي لليوم الثلاثاء انتظاما فى مواعيد الإقلاع حسب جدول التشغيل المقرر، ولم تسجل الشركة أى إلغاءات للرحلات المقررة.

 

 

 

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