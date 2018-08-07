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الثلاثاء، 07 أغسطس 2018 10:20 ص
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مستشفى أورام الأقصر تفحص 1425 سيدة وتكتشف 6 حالات مصابة بالسرطان ـ صور

الثلاثاء، 07 أغسطس 2018 10:07 ص
مستشفى أورام الأقصر تفحص 1425 سيدة وتكتشف 6 حالات مصابة بالسرطان ـ صور السيدات بمستشفى سرطان الأقصر
الأقصر – أحمد مرعى
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أعلنت مستشفى علاج الأورام بمحافظة الأقصر، عن مواصلتها للقوافل الطبية للكشف المبكر على سيدات مدن وقرى الأقصر، وذلك فى إطار الدور المجتمعى للمستشفى للكشف على المرضى فى قوافل أسبوعية مجانية لخدمة هدفها الأول "صعيد بلا سرطان".

ومن جانبه، قال الدكتور هانى حسين مدير عام المستشفى، فى تصريحات صحفية، إن قوافل الكشف المبكر لسيدات الأقصر تخرج بصورة أسبوعية بالتنسيق مع جمعية الأورمان الخيرية، وذلك عبر توفير 25 سيدة كل أسبوع، وبدأت منذ شهر مارس 2017، وحتى الآن لتوقيع الكشف عليهن وفحصهن لمواجهة خطر تعرضهن للسرطان، وكذلك تقديم محاضرات لهن لتعريفهن بكيفية مواجهة المرض والكشف المبكر له بفحص أنفسهن بالمنزل بصورة دائمة.

وأضاف الدكتور هانى حسين، أنه خلال القوافل الـ57 للكشف المبكر بدءاً من شهر مارس 2017 وحتى الآن، بلغت أعداد السيدات اللاتى تم الكشف عليهن داخل المستشفى 1425 سيدة، وتم اكتشاف 6 حالات ويجرى علاجهن بالمجان داخل أقسام المستشفى المختلفة، مشدداً على أن ذلك يأتى ضمن أدوار المستشفى فى الكشف المبكر والتوعية للمرضى بمختلف مدن وقرى محافظة الأقصر.

 

مستشفى أورام الأقصر تكشف على 1425 سيدة بالمحافظة وتكتشف 6 حالات مصابة بالسرطان
مستشفى أورام الأقصر تكشف على 1425 سيدة بالمحافظة

 

جانب من حملات الكشف المبكر لسيدات الأقصر
جانب من حملات الكشف المبكر لسيدات الأقصر

 

المستشفى تنظم قافلة للكشف المبكر أسبوعياً
المستشفى تنظم قافلة للكشف المبكر أسبوعياً

 


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