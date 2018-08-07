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مرتضى منصور: "التهافت على عضوية الزمالك لأنه بقى نادى عالمى"

الثلاثاء، 07 أغسطس 2018 12:10 ص
مرتضى منصور: "التهافت على عضوية الزمالك لأنه بقى نادى عالمى" مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك
كتب أيمن رمضان
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قال مرتضى منصور، رئيس نادى الزمالك، إن السبب وراء التهافت على عضوية القلعة البيضاء يعود إلى الإنشاءات الجديدة التى تمت به مؤخراً ما جعلته نادى عالمى، وتابع: التهافت على عضوية الزمالك لأنه بقى نادى عالمى".

وأضاف "منصور"، خلال حواره مع الإعلامى أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتى"، المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أنه وضع نظام داخل نادى الزمالك والتزم بما قطعه على نفسه خلال ترشحه لرئاسة النادى، وتابع:"عملت انضباط فى النادى..ترمى الأبرة ترن"، مشدداً على أنه لن يغير مبدأه لو انطبقت السماء على الأرض من أجل الانتخابات.

 

 


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