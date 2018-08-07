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الثلاثاء، 07 أغسطس 2018 04:24 م
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مدير تعليم مطروح يجتمع بالعاملين بإدارة التوجيه المالى والإدارى

الثلاثاء، 07 أغسطس 2018 04:09 م
مدير تعليم مطروح يجتمع بالعاملين بإدارة التوجيه المالى والإدارى مدير تعليم مطروح يجتمع مع العاملين بإدارة التوجيه المالى والإداري
مطروح – حسن مشالى
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عقد الدكتور سمير النيلى وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح، اليوم الثلاثاء، اجتماعاً مع العاملين بإدارة التوجيه المالى والإدارى، لمناقشة ضبط العمل الإدارى بالمديرية والإدارات التعليمية والمدارس، مع الالتزام بالمصداقية والأمانة المهنية وتقدير المسئولية لتحقيق الانضباط المنشود فى سبيل الارتقاء بالمنظومة التعليمية بالمحافظة.

وشدد "النيلى" خلال الاجتماع على ضرورة المتابعة المستمرة لجميع المدارس بكافة الإدارات التعليمية ومتابعة المقصف المدرسي.

 ووجه بتشكيل لجنة مع بداية إنطلاق العام الدراسى الجديد، لمتابعة مشروعات رأس المال بالتعليم الفنى ومتابعة المصروفات الدراسية بالمدارس، ومتابعة دفاتر التحضير والحضور والانصراف، ومراجعة دفاتر شئون العاملين وجميع السجلات، وتحويلات الطلاب بالمدارس ومتابعة شئون الطلبة بالمدارس.

وأكد مدير تعليم مطروح، على ضرورة تكثيف جولات متابعة التوجيه المالى والإدارى على مدار العام الدراسى، لمتابعة جرد الكتب فى جميع المدارس مراجعة ملفات رياض الأطفال والمتابعة الشاملة للمدارس، والوقوف على السلبيات ومعالجتها فورا، ومتابعة الإعلان عن المجموعات الدراسية وتفعيلها، ومتابعة خطط الموجهين اليومية بالمدارس.

 

 

 


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