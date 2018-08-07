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مديرية الطرق والنقل بالأقصر تستكمل أعمال رصف شارع التليفزيون

الثلاثاء، 07 أغسطس 2018 04:27 م
مديرية الطرق والنقل بالأقصر تستكمل أعمال رصف شارع التليفزيون رصف طرق - ارشيفيه
الأقصر – أحمد مرعى
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أعلن المهندس أسعد مصطفى مدير عام مديرية الطرق والنقل بمحافظة الأقصر، أنه جارى استكمال أعمال رصف شارع التليفزيون بدءاً من نهاية سور المستشفى الدولى وصولاً إلى ميدان فايزة أبو النجا من الناحية الغربية، وذلك ضمن خطة رصف الشوارع ورفع كفاءتها طبقاً لتوجيهات محافظ الأقصر محمد بدر، والتأكيد على الجداول الزمنية الموضوعة للانتهاء من الأعمال للتخفيف على المواطنين والحفاظ على المظهر اللائق للمدينة السياحية.

وأضاف مدير عام الطرق – في بيان صحفي - أنه عقب الانتهاء من أعمال الرصف سيتم البدء فى تركيب البلدورات وأعمال الدهانات، ويأتي ذلك في إطار توجيهات محمد بدر محافظ الأقصر بإنهاء رصف الشوارع الرئيسية بمدينة الأقصر.

 


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