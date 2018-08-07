مديرة المدارس اليابانية بأسوان تعلن تجهيز 22 فصلا بمدرسة الرديسية

أسوان ندى سليم

أكدت الدكتورة صفاء حامد، مديرة المدارس اليابانية بمحافظة أسوان، أن عدد الفصول الدراسية فى كل مدرسة من المدارس اليابانية تبلغ 22 فصلا دراسيا، وتم تجهيز مدرسة الرديسية بادفو من الأثاث المنزلى وجارى تجهيز فرع حى العقاد.

وأشارت مسئولة المدارس اليابانية بأسوان فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إلى أنه تم عقد اختبارات للمعلمين المتقدمين للعمل بالمدارس اليابانية بفرعيها، حيث تم تشكيل لجنة من عدد من اساتذة جامعة القاهرة وعين شمس لاختيار الكوادر المناسبة لنظام التعليم الذى يقوم على تطبيق نظام أنشطة "التوكاتسو" وهو نموذج تربوى يابانى يهدف لبناء شخصية متكاملة للطلاب.

وأوضحت أنه تم غلق باب التقدم للطلاب للالتحاق بالعام الدراسى المقبل فى منتصف يوليو الماضى، وجارى اختيار الطلاب المتوافر بهم شروط الالتحاق وأهمها ضرورة أن تكون بطاقة الرقم القومى لولى الأمر صادرة من محافظة أسوان، وخلاف ذلك لم يتم قبول الطالب، كما يشترط أن يشارك ولى الأمر بـ20 ساعة سنويا من وقته لدعم النشاط المدرسى، موضحة أن المدارس اليابانية لم تشترط حصول ولى الأمر على مؤهل عال.

يذكر أن تكاليف المدرسة تبلغ 10 آلاف جنيه سنويا للطالب، 8 آلاف منهم تشمل مصروفات المدرسة و2000 جنيه تشمل الأنشطة المختلفة التى يقوم بها الطالب خلال العام.