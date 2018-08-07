محمد العصار يبحث مع وزير الدفاع النيجيرى سبل التعاون المشترك

كتب زكى القاضى

بحث الدكتور محمد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربي، مع وزير الدفاع النيجيري منصور محمد دان، سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين.

جاء ذلك خلال استقبل الدكتور العصار، وزير الدفاع النيجيري والوفد المرافق له بمصنع إنتاج وإصلاح المدرعات، أحد المصانع التابعة للإنتاج الحربي، حيث رافقه لزيارة المعرض الدائم للمنتجات العسكرية لشركات الإنتاج الحربي؛ للتعرف على الإمكانيات الفنية والتكنولوجية المستخدمة في تصنيع المعدات العسكرية.

ورحب العصار بالوزير النيجيري، مؤكدا رغبته في فتح آفاق جديدة للتعاون بين الطرفين في مجالات التصنيع المختلفة، كما استعرض إمكانيات شركات الإنتاج الحربي الفنية والتكنولوجية التي يمكن استغلالها في التعاون والتصنيع المشترك بين شركات الإنتاج الحربي المصرية والشركات النيجيرية العاملة في مجالات مماثلة.

ودعا العصار، وزير الدفاع النيجيري إلى ضرورة تبادل زيارات الوفود بين شركات الإنتاج الحربي والشركات في نيجيريا لتحديد مجالات التصنيع المشترك بحيث تشهد المرحلة القادمة مزيدا من التعاون والتنسيق بين الطرفين.

بدوره، أعرب وزير الدفاع النيجيري عن فخره بما شاهده من إمكانيات متقدمة في مصانع الإنتاج الحربي في مختلف مجالات التصنيع من (دبابات، مدافع، عربات مدرعة، ذخائر مختلفة، أجهزة الرادار، معدات الحرب الإلكترونية، وأجهزة الاتصالات) والتي تشجع على إقامة علاقات مشتركة وفتح مجالات عديدة للتعاون وتبادل الخبرات بين البلدين.

وأكد أن بلاده تسعى إلى زيادة التنسيق من أجل النهوض بالتصنيع في مختلف مجالات تصنيع المعدات العسكرية.

وفي نهاية الزيارة.. اتفق الجانبان على قيام وفد نيجيري بزيارة شركات الإنتاج الحربي المصري لتحديد مجالات التعاون المشتركة التي يمكن من خلالها بدء التعاون بين الطرفين.