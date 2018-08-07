video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الثلاثاء، 07 أغسطس 2018 04:15 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

محمد العصار يبحث مع وزير الدفاع النيجيرى سبل التعاون المشترك

الثلاثاء، 07 أغسطس 2018 02:38 م
محمد العصار يبحث مع وزير الدفاع النيجيرى سبل التعاون المشترك الدكتور محمد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربي
كتب زكى القاضى
إضافة تعليق

بحث الدكتور محمد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربي، مع وزير الدفاع النيجيري منصور محمد دان، سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين.

جاء ذلك خلال استقبل الدكتور العصار، وزير الدفاع النيجيري والوفد المرافق له بمصنع إنتاج وإصلاح المدرعات، أحد المصانع التابعة للإنتاج الحربي، حيث رافقه لزيارة المعرض الدائم للمنتجات العسكرية لشركات الإنتاج الحربي؛ للتعرف على الإمكانيات الفنية والتكنولوجية المستخدمة في تصنيع المعدات العسكرية.

ورحب العصار بالوزير النيجيري، مؤكدا رغبته في فتح آفاق جديدة للتعاون بين الطرفين في مجالات التصنيع المختلفة، كما استعرض إمكانيات شركات الإنتاج الحربي الفنية والتكنولوجية التي يمكن استغلالها في التعاون والتصنيع المشترك بين شركات الإنتاج الحربي المصرية والشركات النيجيرية العاملة في مجالات مماثلة.

ودعا العصار، وزير الدفاع النيجيري إلى ضرورة تبادل زيارات الوفود بين شركات الإنتاج الحربي والشركات في نيجيريا لتحديد مجالات التصنيع المشترك بحيث تشهد المرحلة القادمة مزيدا من التعاون والتنسيق بين الطرفين.

بدوره، أعرب وزير الدفاع النيجيري عن فخره بما شاهده من إمكانيات متقدمة في مصانع الإنتاج الحربي في مختلف مجالات التصنيع من (دبابات، مدافع، عربات مدرعة، ذخائر مختلفة، أجهزة الرادار، معدات الحرب الإلكترونية، وأجهزة الاتصالات) والتي تشجع على إقامة علاقات مشتركة وفتح مجالات عديدة للتعاون وتبادل الخبرات بين البلدين.

وأكد أن بلاده تسعى إلى زيادة التنسيق من أجل النهوض بالتصنيع في مختلف مجالات تصنيع المعدات العسكرية.

وفي نهاية الزيارة.. اتفق الجانبان على قيام وفد نيجيري بزيارة شركات الإنتاج الحربي المصري لتحديد مجالات التعاون المشتركة التي يمكن من خلالها بدء التعاون بين الطرفين.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

"العصار" يلتقى شركة بكتل الأمريكية لبحث سبل التعاون المشترك

العصار يزور "بومبارديه" الألمانية و"ABC" البلجيكية لتطوير السكك الحديدية

"العصار" يبحث التعاون فى مجال تصنيع نظم الأنابيب لمحطة الضبعة النووية

اخبار اليوم

اخبار عاجلة

العصار

الانتاج الحربى

نيجيريا

وزير الدفاع النيجيرى




لا تفوتك
الأرصاد: رياح خفيفة ليلا تقلل الشعور بارتفاع درجات الحرارة

الأرصاد: رياح خفيفة ليلا تقلل الشعور بارتفاع درجات الحرارة

"دفاع" البرلمان: ظهور هيثم الحريرى على قنوات الإخوان مخالف للائحة

"دفاع" البرلمان: ظهور هيثم الحريرى على قنوات الإخوان مخالف للائحة

5 مراكز تحتاج لبحث من أجيرى فى المهمة الأولى مع الفراعنة.. محمد حمدى الأقرب لخلافة عبد الشافى فى منافسة أيمن أشرف.. البحث عن بديل أحمد فتحى وطارق حامد.. انفراجه فى مركز "السعيد".. والأمل يعود لباسم مرسى

5 مراكز تحتاج لبحث من أجيرى فى المهمة الأولى مع الفراعنة.. محمد حمدى الأقرب لخلافة عبد الشافى فى منافسة أيمن أشرف.. البحث عن بديل أحمد فتحى وطارق حامد.. انفراجه فى مركز "السعيد".. والأمل يعود لباسم مرسى

التعليم تختار رؤساء لجان الثانوية العامة استعدادا لامتحانات الدور الثانى.. وتنتهى من صندقة الأسئلة وتسفيرها لمراكز التوزيع بالمديريات خلال أيام.. وتشكل غرفة عمليات للتصدى للغش.. ومصادر: محاولات غش الدور الثانى

التعليم تختار رؤساء لجان الثانوية العامة استعدادا لامتحانات الدور الثانى.. وتنتهى من صندقة الأسئلة وتسفيرها لمراكز التوزيع بالمديريات خلال أيام.. وتشكل غرفة عمليات للتصدى للغش.. ومصادر: محاولات غش الدور الثانى

أول تعليق لمحمد صلاح بعد إعلان الحضرى اعتزال اللعب دوليا

أول تعليق لمحمد صلاح بعد إعلان الحضرى اعتزال اللعب دوليا

"طباخ بدرجة حفيد رئيس" ابن جونيور ترامب يساعد والده فى تحضير الكيك - صور

"طباخ بدرجة حفيد رئيس" ابن جونيور ترامب يساعد والده فى تحضير الكيك - صور

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة