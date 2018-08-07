محكمة أرجنتينية تقضى بسجن نائب الرئيس السابق للبلاد لإدانته بقضايا فساد

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قضت محكمة أرجنتينية، اليوم الثلاثاء، بسجن نائب الرئيس السابق للبلاد "أمادو بودو" خمس سنوات و 10 أشهر لإدانته بقضايا رشوة والقيام بأعمال تتنافى مع الوظيفة العامة.

وذكرت شبكة "إيه بى سى نيوز" الأمريكية أن المحكمة حظرت على بودو، البالغ من العمر 55 عاماًَ، تولى المناصب العامة طوال حياته وفرضت عليه غرامة قدرها 3200 دولار، وأمرت بإيداعه فوراً بإحدى السجون المحلية. وأضافت الشبكة أن بودو أنكر فى المحكمة ارتكابه أية مخالفات ووصف الاتهامات بأنها ذات دوافع سياسية.



وكانت الشرطة الأرجنتينية قد اعتقلت فى نوفمبر الماضى أمادو بودو ومساعده خوسيه ماريا دى نونيز كارمونا، فى أحد الأحياء الراقية بالعاصمة بيونس آيريس لمواجهة اتهامات تتعلق بالابتزاز وغسيل الأموال، ليعد بذلك ثانى مسئول بارز فى حكومة الرئيسة السابقة "كريستينا فيرنانديز دى كيرشنر" يتم اعتقاله.



يشار إلى أنه قد تم اعتقال وزير التخطيط السابق فى حكومة دى كيرشنر "خوليو دى فيدو" فى الخامس والعشرين من شهر أكتوبر الماضى.