محصل يعتدى على رئيس مجلس إدارة الاتحاد بسبب خلافات فى أكتوبر

كتب بهجت أبو ضيف

اعتدى محصل مالى باتحاد ملاك منتجع سكني على رئيس مجلس إدارة الاتحاد بسكين، وأصاب اثنين من موظفي شركته بسبب خلافات مالية، وتم ضبط المتهم، وأخطرت النيابة للتحقيق.

تلقى قسم شرطة ثان أكتوبر بلاغا يفيد اعتداء "عبد الستار. س " محصل مالي باتحاد ملاك تجمع سكني على رئيس مجلس إدارة الاتحاد بسكين، ما أسفر عن إصابته بعدة جروح، كما أصاب المتهم اثنين من موظفي شركة المجني عليه، وتمكن عدد من الموظفين من السيطرة عليه وضبطه، وكشفت التحريات أن خلافات مالية وراء ارتكاب الواقعة، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.