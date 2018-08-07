محافظ كفر الشيخ: إنشاء 77 مدرسة بتكلفة 397 مليون جنيه لخفض الكثافة

كفر الشيخ – محمد سليمان

قال اللواء السيد نصر ، محافظ كفرالشيخ، إنه دعم مرضى الغسيل الكلوى بمستشفى كفرالشيخ العسكرى بمليون و 522 ألف جنيه، لشراء المستلزمات والأدوات الطبية لمرضى الغسيل الكلوي لمدة عام كامل لتخفيف المعاناة عن كاهل المرضى ورعايتهم وتحسين الخدمة الطبية المقدمة لهم.

وأضاف المحافظ ، أن القطاع الصحى شهد تطوراً كبيراً غير مسبوق،بافتتاح مستشفى كفرالشيخ الجامعى بتكلفة 400 مليون جنيه ومستشفى سيدى غازى وبرج البرلس المركزى بتكلفة قدرها 400 مليون جنيه، وأن مستشفيات بلطيم وقلين المركزى جاهزيين للافتتاح، فضلاً عن انشاء مستشفى بيلا المركزي وطرح إنشاء مستشفى الرياض المركزي وبناء وحدات صحية جديدة وانشاء المستشفى التخصصي للأطفال بتكلفة 450 مليون جنيه، لرفع كفاءة القطاع الصحى، وذلك بالتزامن مع تدريب الاطباء وتوفير هيئة التمريض وفتح مدارس جديدة للتمريض لصالح خدمة أبنائنا.

وقال محافظ كفرالشيخ، إننا نستهدف افتتاح 250 مدرسة خلال 24 شهر لخفض الكثافة وتحسين جودة التعليم، منها افتتاح المدرسة اليابانية بابشان والتجريبية الجديدة بشرق كفرالشيخ وإلغاء الفترة الثانية في العديد من المدارس.

وأضاف محافظ كفرالشيخ ،تم تسليم 73 مدرسة بتكلفة 375مليون جنيه وجارى تسليم 4 مدارس بتكلفة 22 مليون جنيه وجارى تنفيذ 34 مدرسة بنسبة 77% بتكلفة 239 مليون جنيه، مشيراً ان اجمالى عدد المدارس الجديدة 108 مدرسة بتكلفة اجمالية 607 مليون جنيه ،فضلاً عن متابعة انشاء المدارس اليابانية، وسرعة تسليم المدرسة اليابانية بإبشان التي وصلت نسبة تنفيذها 95%، ومدرسة الحامول الثانوية الزراعية التي وصلت نسبة تنفيذها 100%، ومدرسة اللغات الرسمية بالزعفران، ومدارس التعليم الأساسي الجديدة، بهدف خفض كثافة الطلاب إلى 30 طالب بالفصل.